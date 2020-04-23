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«Оптимальный срок — неделя-полторы». Вирус вирусом, а пришла пора сажать картошку

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Научно-практическом центре НАН по картофелеводству и плодоовощеводству сообщили: белорусы могут приступать к посадкам картофеля. Земля уже достаточно прогрелась.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одной даты, когда из года в год стоит отключаться от всех дел и спешить на огород, чтобы сажать картофель, нет. Нужно следить за температурой почвы. Минимум три дня она должна быть +8 градусов. В подсказку тут и народные приметы. Как только начинает распускаться береза и цвести одуванчики, время собираться в поле. Тем боле что оптимальные сроки посадки — неделя-полторы. Да и интерес к культуре у белорусов в последние два год возрос. Почему?

— Наш народ мудрый. Он надеется на себя, понимая, что гарантированный урожай может быть получен на собственном дачном или приусадебном участке, — поясняет ситуацию Вадим Маханько генеральный директор Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству. — Посмотрите, что из-за эпидемии происходит на мировых рынках продовольствия. Производственные и торговые связи нарушаются. От коллег в Германии, Чехии я слышал о проблемах с поставками гарантированных объемов семян, которые были им необходимы. А у нас уникальная возможность работать с картофелем, с плодовыми и овощными культурами внутри страны.

Несмотря на теплую зиму, говорит Вадим Маханько, урожайность картофеля не должна пострадать.

— Теплая зима сказалась на сохранности картофеля в период хранения, — останавливается на деталях специалист. — Оптимальная температура для хранения картофеля — плюс 2−3 градуса. Однако многие хозяйства, особенно которые находятся южнее, так до конца и не смогли охладить хранилища. […] В отдельных случаях это может сказаться на продуктивных качествах семян, но существенного влияния на урожай не окажет.

Что же касается вредителей, то активнее обычного в этом году будет колорадский жук.

— Но есть и биологические — безвредные для человека — химические препараты, с помощью которых можно бороться с жуком, — поясняет Вадим Маханько. — А тех, кто выращивает картофель в небольших объемах, безопаснее всего будет просто собрать колорадского жука.

Просят ученые не волноваться из-за теплой зимы и садоводов: вредители в этом году не должны быть сильно активны.

— Хочу сказать, что в природе все закономерно, — отмечает Вероника Комардина, заведующая лабораторией защиты плодовых культур Института защиты растений НАН. — Наши наблюдения по состоянию зимующего запаса в начале вегетации показали: несмотря на то, что должна быть хорошая перезимовка вредителей, в частности клещей, они оказались нежизнеспособны. Почему? Предположительно была работа хищников. Поскольку хорошо было вредным объектам, хорошо было и их врагам.

Конечно, уточняет специалист, активность вредителей будет зависеть еще и от погоды.

— Но, думаю, больших стрессов мы не должны испытывать.

 
 
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  В Научно-практическом центре НАН по картофелеводству и плодоовощеводству сообщили: белорусы могут приступать к посадкам картофеля. Земля уже достаточно...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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