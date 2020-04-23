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Белорусский видеоблогер Влад Бумага вошел в рейтинг российского издания Forbes
Источник материала: ОНТ
Видеоблогер-миллионник из Минска стал номинантом в российском Forbes в категории «30 до 30». Список
23-летний блогер вошел в ТОП-100 самых перспективных звезд до 30 лет. В том же списке – исполнитель Моргенштерн, стендапер Нурлан Сабуров, актер Никита Кукушкин, Zivert, Катя Кищук и Дмитрий Красилов.
В этом году Влад Бумага первый из белорусов получил бриллиантовую кнопку в YouTube за 10 млн подписчиков. Сейчас на его канале «А4» 17,7 млн фолловеров.
Фото: instagram.com/a4omg
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Видеоблогер-миллионник из Минска стал номинантом в российском Forbes в категории «30 до 30». Список опубликовали на сайте издания. 23-летний блогер вошел в ТОП-100 самых...
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