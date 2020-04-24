|
Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение» в следующем году
Источник материала: ОНТ
Городской совет Роттердама сообщил, что сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал
По информации источника, «Евровидение-2021» готовы провести в следующем году с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy, в котором и должен был состояться конкурс в 2020 году.
При этом в сообщении, сказано, что точное решение о проведении «Евровидения» огласит Европейский вещательный союз и нидерландские организаторы в мае.
Фото: instagram.com/eurovision
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городской совет Роттердама сообщил, что сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал NU.nl. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)