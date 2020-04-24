Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение» в следующем году

Источник материала: ОНТ

Городской совет Роттердама сообщил, что сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал NU.nl .

По информации источника, «Евровидение-2021» готовы провести в следующем году с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy, в котором и должен был состояться конкурс в 2020 году.

При этом в сообщении, сказано, что точное решение о проведении «Евровидения» огласит Европейский вещательный союз и нидерландские организаторы в мае.

Фото: instagram.com/eurovision

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram