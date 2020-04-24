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Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение» в следующем году

24.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение» в следующем году

Городской совет Роттердама сообщил, что сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал NU.nl.

По информации источника, «Евровидение-2021» готовы провести в следующем году с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy, в котором и должен был состояться конкурс в 2020 году.

При этом в сообщении, сказано, что точное решение о проведении «Евровидения» огласит Европейский вещательный союз и нидерландские организаторы в мае.

Фото: instagram.com/eurovision 

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Городской совет Роттердама сообщил, что сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал NU.nl. По...
 
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