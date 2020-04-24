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«Яндекс. Такси» запустил новый сервис «Доставка»

24.04.2020 09:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Яндекс. Такси» запустил новый сервис «Доставка»

Отправить посылку удобно, быстро, а главное – не выходя из дома, могут пользователи сервиса «Яндекс. Такси». Сейчас, когда лучше избегать мест массового скопления, такая услуга особенно актуальна.


Новый сервис «Доставка» поможет справиться с повседневными задачами. Например, если нужно передать продукты и лекарства близким. А для компаний это возможность доставить заказы клиентам. Воспользоваться услугой просто – она включена в список тарифов в приложении. Достаточно указать адрес и номер телефона получателя, а следить за доставкой можно онлайн. Всё, что нужно сделать заказчику, – занести свою посылку в автомобиль, обязательно в упаковке или сумке и по весу не более 20 килограммов.   

Диана Минина, водитель: «Я подъехала, открыла, пассажир может сам положить ее. Я могу ее абсолютно не касаться – все безопасно. Доставка появилась буквально недавно, пару дней назад. Услуга востребованная, уже на данный момент она пользуется хорошим спросом».

По прибытии водитель дождется, пока получатель сам заберет посылку, если в комментариях указана бесконтактная доставка. За небольшую доплату можно заказать и опцию «От двери до двери». Особое внимание безопасности. Оказывают услугу только опытные водители, которые прошли специальное обучение и проинформированы о необходимых мерах профилактики. Оплата безналичная, так что вероятность передачи инфекции сведена к минимуму.

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Отправить посылку удобно, быстро, а главное – не выходя из дома, могут пользователи сервиса «Яндекс. Такси». Сейчас, когда лучше избегать мест массового скопления,...
 
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