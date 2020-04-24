Активист «Молодого фронта» Филипп Шавров остается под стражей













Политическому заключенному Филиппу Шаврову в очередной раз отказали изменить меру пресечения, и он продолжает оставаться под стражей. Об этом правозащитникам “Весны” сообщила жена Филиппа Ольга Шаврова.





"На прошлой неделе подавали очередное ходатайство об изменении меры пресечения, но снова отказ. В ответе, который получили из суда Центрального района, написано, что преступление среднетяжелое и мера пресечения признана законной. Мы со своей стороны писали об эпидемиологической ситуации, но они словно не заметили. Стандартная отписка".





Напомним, активисту "Маладога фронта" Филиппу Шаврову, задержанному за раскрашенные руки памятника Пушкину, предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в нанесении ряда граффити политического содержания и в организации перформанса против "углубленной интеграции России и Беларуси", а именно – в росписи красной краской рук памятника А. С. Пушкину. Эти действия следователи квалифицировали по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство).





Почти три месяца Шавров находится под стражей. Дело передано в суд Центрального района, но судья Александр Петраш принял решение продлить срок назначения судебного разбирательства до третьего мая.





В то же время правозащитники выразили несогласие с такой квалификацией действий Филиппа Шаврова. Они считают, что мера пресечения в виде содержания под стражей в данном случае является чрезмерной и может расцениваться лишь как способ оказать давление на обвиняемого.









Правозащитный центр "Весна" проанализировал постановление Центрального районного отдела Следственного комитета города Минска о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова. Правозащитники пришли к выводу, что уголовное дело по ч.1 ст.339 и ч.2 ст.339 УК РБ необходимо прекратить и освободить активиста из-под стражи.





16 апреля правозащитники выступили с заявлением о признании Филиппа Шаврова политическим заключенным с требованием прекращения уголовного преследования по ст. 339 УК РБ, отмены меры пресечения и освобождения его из-под стражи.



