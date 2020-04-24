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«Газпром нефть» провела испытания беспилотных КамАЗов в Арктике

24.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прошли испытания беспилотных грузовиков. Главной целью совместных испытаний «Газпром нефти» и КамАЗа, который уже не первый год работает над беспилотными технологиями, стала оценка эффективности использования автономных транспортных средств в сложных природно-климатических условиях Заполярья.


В ходе арктического тест-драйва КамАЗы преодолели 2500 км. Контроль над перемещением беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.


По итогам заездов основным преимуществом беспилотных КамАЗов была названа «неограниченная работоспособность». Оснащенные системой автономного управления машины не ошибаются даже на сложных маршрутах, распознавая препятствия за доли секунды и прогнозируя траекторию движения с учетом дорожной обстановки в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами автономные КамАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10−15% снизить издержки при грузоперевозках.

По результатам тестирования «Газпром нефть» приняла решение усилить подготовку к внедрению в свои логистические процессы беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на нефтепромыслах.

 
 
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На Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе прошли испытания беспилотных грузовиков КамАЗ.
 
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