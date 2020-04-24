Источник материала: Новости Волковыска

О ситуации на рынке труда, занятости и доходах населения корреспондент газеты «Звязда» беседует с председателем Волковысского райисполкома Михаилом Ситько.

— Михаил Михайлович, как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке труда? Какая наблюдается тенденция в Волковысском районе?

— На начало года на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома находилось 106 безработных, а вакансий заявлено 919. таким образом, на одного безработного приходится около девяти предложений. Уровень безработицы составляет 0,3%. Ситуация на рынке труда не выходила за рамки прогнозных показателей, а напряженность имела тенденцию к снижению. Если на 1 января 2019 года коэффициент напряженности составлял 0,3%, то на начало этого года — 0,1 %.

Такая тенденция на рынке труда района сохраняется и на сегодняшний день.

— Какие специалисты нужны сейчас организациям и предприятиям?

— Согласно банкам данных, на сегодняшний день наиболее востребованы следующие работники: в здравоохранении — врачи и медсестры, в сельском хозяйстве — трактористы, ветеринарные врачи, животноводы, в строительстве — каменщики, штукатуры, маляры, а также во всех сферах необходимы водители автомобилей.

— В Волковысском районе, как и вообще в стране, предложений от нанимателей довольно много. Как службы района работают по заполнению вакансий?

— В прошлом году мы поспособствовали трудоустройству 1828 граждан, большинство из которых — безработные. Плановые показатели выполнены. Особое внимание обращается на тех, у кого дополнительные социальные гарантии. Такую категорию безработных наниматели принимают на работу в первоочередном порядке в счет установленной брони. За 2019 год почти сто человек трудоустроено таким образом. Еще шесть человек трудоустроены по программе «Адаптация безработных инвалидов к трудовой деятельности». Это больше, чем планировалось. Значительную роль играет переподготовка специалистов, чтобы повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда. В прошлом году было направлено на учебу 50 человек, из них 30 под заказ нанимателя. Двое безработных были переселены на новое место жительства. На новые рабочие места трудоустроено 60 человек, из них треть — в новые организации.

— Скажите, какие еще формы работы способствуют занятости безработных?

— Выделение субсидий на организацию своего дела, общественные работы, временная занятость молодежи в свободное от учебы время, проведение ярмарок вакансий — это также меры по содействию занятости граждан, которые сегодня активно используются.

— На занятость и рынок труда в значительной степени влияет заработная плата. Как обстоят дела с выплатой и размерами зарплаты?

— Действительно, зарплата является основным доходом населения. По итогам 2019 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в районе выросла на 13,3 % по сравнению с предыдущим годом и составила 882,60 рубля. Наибольший рост зарплат наблюдается по организациям республиканского и областного уровней подчинения.

Следует отметить, что просроченной задолженности по выплате заработной платы среди предприятий и организаций района, подающих статистический отчет, на 1 января этого года и за весь предыдущий год не было: вся зарплата выплачивалась в соответствующие сроки.