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Владислав Давыскиба переходит в «Монцу»
Источник материала: ОНТ
Один из самых перспективных игроков страны волейболист Владислав Давыскиба переходит в «Монцу».
У доигровщика «Строителя» и национальной сборной было несколько предложений из-за рубежа. Предпочтение Италии вызвано тем, что именно с «Монцей» был заключен контракт у его супруги Анны Гришкевич. Но соглашение пришлось аннулировать из-за декретного отпуска. Итальянский клуб – финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка вызова.
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Один из самых перспективных игроков страны волейболист Владислав Давыскиба переходит в «Монцу». У доигровщика «Строителя» и национальной сборной было несколько...
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