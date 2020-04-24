Источник материала: ОНТ

Один из самых перспективных игроков страны волейболист Владислав Давыскиба переходит в «Монцу».

У доигровщика «Строителя» и национальной сборной было несколько предложений из-за рубежа. Предпочтение Италии вызвано тем, что именно с «Монцей» был заключен контракт у его супруги Анны Гришкевич. Но соглашение пришлось аннулировать из-за декретного отпуска. Итальянский клуб – финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка вызова.

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