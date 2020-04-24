Ночные дежурства, экзамены и камеры. Каким будет сезон для мотоциклистов Гродненщины

Источник материала: Полымя

В этом году мотосезон открылся без привычного размаха. Не было длинной колонны из сотен мощных машин. Остались гродненцы и без фото с особенно понравившимися байками. Но райдеры на дороги вышли. Причем многие достаточно рано, ведь зима была не морозной. Вот и первые ДТП случились еще ранней весной, а всего с начала года в области произошло 5 аварий с участием мотоциклистов.





Ночные дежурства и камеры

Как отметил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик, это немаленькая цифра, учитывая, что за весь прошлый год было 28 аварий с участием мотоциклистов. В целом прошлый мотосезон прошел спокойно, можно говорить о том, что райдеры стали дисциплинированнее. Но все равно есть вопросы, которые становятся ребром.

Один из них – превышение скорости. Почти все ДТП произошли именно по этой причине. Например, в прошлом году столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авто двигалось по второстепенной дороге, а мотоциклист по главной. Первый не уступил второму – вот и авария. Но загвоздка в том, что мотоциклист ехал с такой скоростью, что заметить водителя авто вовремя было невозможно. В топе нарушений также проезд на красный сигнал светофора, опасное маневрирование и езда без права управления.

– С приходом теплого сезона сотрудники ГАИ сразу берут на контроль мотоциклистов. За их дисциплиной следят наряды ДПС на патрульных автомобилях- и мотопатрули. У последних, кстати, специфический график работы. Смена, скорее всего, будет длиться с 5 вечера до 3 утра. До сих пор есть те, кто не прочь погонять по спальным районам. Так что эти участки с приходом тепла на особом контроле. Часто граждане жалуются на шум от мотоциклов. Но за громкость наказание не предусмотрено, да и его уровень проверяется на специальных станциях, – рассказал Андрей Цыдик.

Дисциплину повышают и камеры, стационарные и мобильные. На тех участках, где они есть, водители ведут себя скромнее. С 24 апреля по 5 мая пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!». В ее рамках запланирована отработка населенных пунктов и автодорог различного значения.





Экзамены стали сложнее

В 2018 году экзамен для желающих получить категорию А стал гораздо сложнее. Вместо двух элементов нужно сдать шесть. Кроме того, мотоциклист должен быть в полной экипировке. В ГАИ отмечают, что качество подготовки значительно улучшилось. Теперь в основном все приходят сдавать экзамен через автошколу.

Сотрудники ГАИ давно подчеркивали, что старая программа не дает нужных навыков мотоциклисту. Райдеры не всегда могут избежать аварии, они не знают, что делать в экстренной ситуации. Теперь ходят на дополнительные занятия даже те водители, у которых уже есть категория В, хотя они могут сдавать экзамен без обучения в автошколе, достаточно переподготовки.

— В ГАИ области напоминают, что с 2018 года райдеры, которые ездят на одном колесе, не держат руки на руле, а ноги на подножке, могут быть наказаны штрафом в размере 5-10 базовых величин с возможностью лишения водительских прав на полгода.

— В 2019 году 108 байкеров были лишены права управления, в этом году таких восемь.

— В прошлом году на дорогах области во всех видах ДТП погибли более 50 человек, в этом уже 14, ранены 107.



