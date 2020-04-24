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Александр Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Источник материала: ОНТ
Чтобы рационально использовать рабочее время, обеспечить режим труда и отдыха и своевременно завершить учебный год, Президент Беларуси принял решение о переносе рабочего дня в школах с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года. 24 апреля Александр Лукашенко подписал соответствующий указ,
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Чтобы рационально использовать рабочее время, обеспечить режим труда и отдыха и своевременно завершить учебный год, Президент Беларуси принял решение о переносе...
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