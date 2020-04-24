Шушкевич обвинил Горбачева во лжи и призвал не делать из себя посмешище

В эфире радиостанции НСН Шушкевич добавил, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сделал "много положительного", но в дальнейшем стал "тормозом". Шушкевич обвинил его в жажде власти.





ria.ru "Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, то там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев", — цитирует Шушкевича





Кроме того, он обвинил экс-президента СССР в попытке заполучить власть "полуобманным" путем и нежелании ее делить с кем-либо. А потеряв достойных советников, Горбачев "начал делать много глупостей и много врать", заявил Шушкевич.





Он добавил, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека, и призвал его раскаяться.





"Все мы причастны к тому, что построен "дикий капитализм". Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился "дикий". Не хватило ума", — сказал белорусский политик.









Шушкевич призвал Горбачева не делать из себя посмешище и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.





"Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно. Уже потом понял, что он продешевил в десять раз", — признался политик.





С ним согласен и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.





ВЗГЛЯД , комментируя высказывания Шушкевича и Горбачева о причинах провала перестройки. "Горбачев не создал систему для перестройки, не выдвинул нужных людей. Получается, Шушкевич прав – Горбачев был основным «тормозом перестройки», – сказал Кравчук газете, комментируя высказывания Шушкевича и Горбачева о причинах провала перестройки.

«Горбачев, начиная перестройку, не понимал, чего он хочет, и не думал об интересах СССР. Он хотел быть возведенным в ранг великого демократа в глазах Запада. Вспомните хотя бы название его книги – «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Просто оцените уровень притязаний», – сказал Леонид Кравчук.





В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).





Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, когда состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.









Уже через день путчисты потерпели громкое поражение, однако это стало толчком к развалу СССР, что официально было оформлено в декабре 1991 года главами Беларуси, России и Украины - Шушкевичем, Ельциным и Кравчуком - в Беловежской пуще.