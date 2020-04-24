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Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание произошло в лесу, район за Задворцами, перед трассой М1.

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

К месту пожара уже направлены необходимые силы МЧС, ведётся тушение.

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Между тем, один из очагов обнаружили около заправки Лукойл на ул. Коммерческой.

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Туда спешно перебрасываются силы и средства спасателей.

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

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  Возгорание произошло в лесу, район за Задворцами, перед трассой М1. К месту пожара уже направлены необходимые силы МЧС, ведётся тушение. Между тем, один из очагов...
 
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