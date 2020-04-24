Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города

Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание произошло в лесу, район за Задворцами, перед трассой М1.









К месту пожара уже направлены необходимые силы МЧС , ведётся тушение.





Между тем, один из очагов обнаружили около заправки Лукойл на ул. Коммерческой.





Туда спешно перебрасываются силы и средства спасателей.





























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