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Рядом с Брестом горит лес и сухая растительность, дым виден со всех концов города
24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание произошло в лесу, район за Задворцами, перед трассой М1.
К месту пожара уже направлены необходимые силы
Между тем, один из очагов обнаружили около заправки Лукойл на ул. Коммерческой.
Туда спешно перебрасываются силы и средства спасателей.
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Возгорание произошло в лесу, район за Задворцами, перед трассой М1. К месту пожара уже направлены необходимые силы МЧС, ведётся тушение. Между тем, один из очагов...
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