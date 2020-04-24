Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на Набережной начался монтаж плавающего фонтана. Напомним, на сайте госзакупок было размещено техническое задание, согласно которому высота центральной струи фонтана будет достигать 19 метров, а вокруг нее будут 4 уровня потоков по 6 струй.





Ведущий энергетик филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8» Юрий Маковецкий рассказал Zarya.by, что сегодня конструкция будет погружена в воду.

- Мы «заякорим» фонтан, поставим его, выполним наладочные работы. Предварительные запуски планируются на следующей неделе в среду-четверг. Намечено открытие фонтана на 1 мая, но пока что это не точно.

Все работы выполняет «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8».

видео Валерия КОРОЛЯ

























фото Марины Лешкевич:









видео Марины ЛЕШКЕВИЧ