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Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит
24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте на Набережной начался монтаж плавающего фонтана. Напомним, на сайте госзакупок было размещено техническое задание, согласно которому высота центральной струи фонтана будет достигать 19 метров, а вокруг нее будут 4 уровня потоков по 6 струй.
Ведущий энергетик филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8» Юрий Маковецкий рассказал Zarya.by, что сегодня конструкция будет погружена в воду.
- Мы «заякорим» фонтан, поставим его, выполним наладочные работы. Предварительные запуски планируются на следующей неделе в среду-четверг. Намечено открытие фонтана на 1 мая, но пока что это не точно.
Все работы выполняет «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8».
видео Валерия КОРОЛЯ
фото Марины Лешкевич:
видео Марины ЛЕШКЕВИЧ
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В Бресте на Набережной начался монтаж плавающего фонтана. Напомним, на сайте госзакупок было размещено техническое задание, согласно которому высота...
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