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Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на Набережной начался монтаж плавающего фонтана. Напомним, на сайте госзакупок было размещено техническое задание, согласно которому высота центральной струи фонтана будет достигать 19 метров, а вокруг нее будут 4 уровня потоков по 6 струй.

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Ведущий энергетик филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8» Юрий Маковецкий рассказал Zarya.by, что сегодня конструкция будет погружена в воду.

- Мы «заякорим» фонтан, поставим его, выполним наладочные работы. Предварительные запуски планируются на следующей неделе в среду-четверг. Намечено открытие фонтана на 1 мая, но пока что это не точно.

Все работы выполняет «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8».

видео Валерия КОРОЛЯ

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

фото Марины Лешкевич:

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

Плавающий фонтан устанавливают на Набережной в Бресте. Показываем, как выглядит

видео Марины ЛЕШКЕВИЧ

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте на Набережной начался монтаж плавающего фонтана. Напомним, на сайте госзакупок было размещено техническое задание, согласно которому высота...
 
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