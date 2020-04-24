Два бесплатных онлайн-концерта от VOKA

Источник материала: Новости Дзержинска

В прямом эфире на VOKA на этой неделе зрители могут посмотреть сразу два концерта популярных белорусских музыкантов.

23 апреля драйвом заряжала группа «Дрозды», а 25 апреля выступит AKUTE. Начло трансляции в 19:00 и она совершенно бесплатна для всех желающих.

«Дрозды» во главе с бессменным фронтменом Виталием Карпановым за 15 лет деятельности завоевали статус самой веселой поп-группы Беларуси. Ее хиты долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии. Во время трансляции на VOKA хорошо знакомые всем песни не дадут усидеть на месте даже в домашней обстановке.

AKUTE называют одной из лучших рок-коллективов страны, а сами музыканты из Могилева – вокалист и гитарист Станислав Мытник, бас-гитарист Роман Жигарев и барабанщица Vicky Fatez – определяют свой стиль как «диско-декаданс» и пишут тексты для всех песен на белорусском языке.Они уже не раз звучали во время трансляций различных фестивалей на VOKA, но субботний концерт будет для зрителей видеосервиса первой специальной сольной программой

Музыканты обеих групп выступают перед пустым залом, но благодаря трансляции увидеть и услышать их прямо из своих домов сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv. Авторизация для просмотра не требуется, а после трасляции запись будет доступна в архиве видеосервиса.







