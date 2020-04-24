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Чтобы пожилые оставались дома. Белорусскому Красному Кресту требуются волонтеры-водители

24.04.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока Минздрав активно призывает отказаться от поездок к пожилым родственникам, у сотрудников Белорусского Красного Креста работы прибавляется в разы, и сейчас как никогда актуальна помощь волонтеров-водителей со своим транспортом.


Решить проблему можно, зарегистрировав свою анкету волонтера на сайте Красного Креста volunteers.redcross.by Там необходимо указать из какого вы города, каким транспортным средством вы располагаете и в какое время можете помочь. Там же необходимо оставить свой номер телефона, по которому представители организации свяжутся с вами. Одной из первых откликнулась сеть зарядных станций Malanka, предоставив для поездок электромобиль.

— Даже если пенсионеры не одинокие, то во время пандемии все стараются минимизировать контакты с родственниками, сами пожилые люди стараются лишний раз не выходить из дома. Тогда они обращаются к нам, — рассказывает медсестра медико-социальной службы «Дапамога» Белорусского Красного Креста из Могилева Ирина Запаскина.


В день Ирине приходится посещать около 10 адресов. Она рассказывает, что большую часть времени занимают перемещения по городу на общественном транспорте.

— Хорошо, если все адреса расположены неподалеку, но бывает, что надо навещать пенсионеров, которые живут в пригороде, куда общественный транспорт ходит очень редко. Тогда нас очень выручают волонтеры на своем транспорте. Например, когда сеть электрозаправок Malanka дала нам электромобиль Geely, я успела и продукты всем своим подопечным отвезти, и за рецептами в поликлинику, и за лекарствами в аптеку, - говорит медсестра.

За время одной поездки электрокара из Минска в Могилев удалось помочь медсестре и отвезти 25 продуктовых корзин.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусский Красный крест просит волонтеров-водителей помочь с доставкой продуктов и медикаментов во всех городах Беларуси.
 
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