С 1 мая вносятся изменения в расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 7, 15А, 27А, 37, 38 и троллейбусов

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые пассажиры! Информируем вас об изменениях в расписании движения городских автобусных и троллейбусных маршрутов ОАО «Брестский автобусный парк». С 01.05.2020 г. вносятся изменения в расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 7, 15А, 27А, 37, 38:





МАРШРУТ № 7

«Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:10 6:30 7:02 7:18 7:32 7:52 8:10 8:30 8:45 9:26 9:54 10:29 10:48 11:18 11:38 12:08 12:32 13:00 13:27 13:50 14:20 14:36 14:53 15:12 15:27 15:41 16:01 16:17 16:36 16:54 17:08 17:29 17:48 18:01 18:28 19:27 19:51 20:12 20:38 21:01 21:23 21:48 22:09 22:33 22:56 0:04

ППВ 5:46 6:05 6:32 6:52 7:08 7:25 7:42 8:00 8:15 8:34 8:55 9:10 9:48 10:20 10:51 11:10 11:41 12:01 12:34 12:59 13:22 13:51 14:16 14:45 15:02 15:16 15:35 15:51 16:06 16:28 16:40 17:02 17:20 17:34 17:53 18:13 18:51 19:50 20:13 20:35 20:59 21:23 21:44 22:09 22:30 23:18

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:08 7:33 7:57 8:22 8:45 9:10 10:01 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20

ППВ 5:47 6:42 7:08 7:30 7:57 8:19 8:44 9:09 9:36 10:27 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55

МАРШРУТ № 15 «А»

«Завод «Цветотрон» – Катин бор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Цветотрон 5:37 6:16 8:36 9:13 9:47 10:18 10:50 11:20 11:58 12:33 13:15 14:10 14:42 15:20 16:55 17:15 17:54 20:36 21:17 21:54 22:46

Катин бор 5:26 6:29 7:09 9:34 10:13 10:42 11:14 11:48 12:17 13:00 13:30 14:13 15:06 15:40 16:15 18:00 18:13 18:52 21:31 22:10 22:49

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Цветотрон 5:46 8:31 9:15 9:43 10:37 11:07 11:24 12:06 12:35 13:08 13:32 14:07 14:42 15:14 16:02 16:36 17:09 17:50 20:43 21:32 21:54 22:39

Катин бор 5:44 6:39 9:26 10:08 10:39 11:32 12:02 12:19 12:59 13:31 14:05 14:29 15:03 15:37 16:10 16:57 17:34 18:06 18:46 21:39 22:23 22:47

МАРШРУТ № 15 «Б»

«Завод «Цветотрон» – торговый дом «Идеал»

РАБОЧИЕ ДНИ

Цветотрон – 7:37 15:58 19:46

торговый дом «ИДЕАЛ» - 8:47 17:08 20:48

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Цветотрон – 7:41 19:47

торговый дом «ИДЕАЛ» - 8:45 20:48

МАРШРУТ № 15 «В»

«Завод «Цветотрон» – Санта Бремор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Цветотрон 6:28 7:13 7:22 15:41 16:38 18:25 19:14 19:24

«Санта-Бремор» 7:24 7:34 8:28 16:45 17:40 19:24 19:36 20:22

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Цветотрон 6:33 7:18 7:27 18:34 19:13 19:25

«Санта-Бремор» 7:24 7:34 8:28 19:24 19:36 20:22

МАРШРУТ № 24А

«БЭТЗ» – Ц.Г. Больница»

ПРИОСТАНОВЛЕН С 01.05.2020 Г.

МАРШРУТ № 27А

«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 8:20 14:15 19:08

С/т «Суница» 9:08 15:02 19:55

МАРШРУТ № 37

«Центральная городская больница – ОАО «Брестское пиво»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:00 6:31 6:55 7:21 7:56 8:32 9:02 9:33 10:06 10:34 11:10 11:48 12:27 12:55 14:08 14:37 15:07 15:38 16:09 16:43 17:13 17:43 18:16 19:00 19:45 20:29 21:09 21:49 22:30

ОАО «Брестское пиво» 6:02 7:00 7:35 8:05 8:32 9:06 9:40 10:12 10:43 11:16 11:44 12:21 12:58 13:37 14:05 15:18 15:47 16:17 16:48 17:19 17:53 18:23 18:53 19:26 20:10 20:55 21:39 22:19 22:59

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:12 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 18:27 19:08 19:48 20:41 21:46

ОАО «Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:19 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 19:34 20:12 20:53 21:46 22:49

МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:50 6:18 6:46 7:07 7:40 8:10 8:46 9:16 9:50 10:20 10:52 11:25 12:11 12:41 13:13 13:45 14:23 14:53 15:23 15:53 16:26 16:58 17:28 17:59 18:38 19:22 20:09 20:49 21:29 22:10 22:50

Катин Бор 5:47 6:16 6:49 7:20 7:52 8:16 8:47 9:19 9:54 10:23 11:00 11:30 12:02 12:35 13:21 13:51 14:23 14:55 15:33 16:03 16:33 17:03 17:36 18:08 18:38 19:09 19:48 20:33 21:16 22:00 22:39 23:15

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 14:53 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:00 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

С 11.05.2020 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 1А, 5, 9, 12, 16, 21, 41, 42:

МАРШРУТ № 1 «А»

«Завод «Газоаппарат» - Д.П. «Южный городок»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 5:55 6:35 7:21 8:00 8:32 8:49 9:28 11:09 11:51 12:30 13:30 14:36 15:03 16:05 16:24 16:41 17:35 18:15 19:31 20:58 22:47

Д.П. «Южный городок» 5:18 6:12 6:33 7:15 8:04 8:40 9:13 10:27 11:02 11:49 12:32 13:10 14:12 15:18 15:43 16:49 17:08 17:27 18:18 18:57 20:17 21:38

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 5:55 6:37 7:14 8:00 8:32 9:28 11:51 13:30 14:36 15:05 16:05 16:29 17:36 19:31 20:58 22:46

Д.П. «Южный городок» 5:18 6:33 7:15 7:52 8:40 9:13 11:02 12:32 14:12 15:18 15:48 16:50 17:12 18:17 20:17 21:38

МАРШРУТ № 5

«Завод «Газоаппарат» - Брест Западный»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 5:49 6:29 6:51 7:08 7:34 7:55 8:20 8:36 9:03 9:23 9:47 10:30 10:44 11:28 12:12 12:56 13:40 14:24 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:07 17:27 17:50 18:11 18:33 18:55 20:10 20:52 21:34 22:16

Брест Западный 6:08 6:48 7:10 7:30 7:55 8:14 8:40 9:00 9:24 9:44 10:08 10:51 11:05 11:49 12:33 13:17 14:01 14:45 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:27 17:48 18:10 18:32 18:54 19:16 20:30 21:12 21:54 22:35

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:11 6:50 7:30 8:10 8:31 8:50 9:11 9:31 9:53 10:36 10:55 11:19 11:38 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:09 14:30 14:52 15:15 15:57 16:39 16:59 17:20 17:40 18:01 18:21 18:42 19:02 19:44 20:22 21:00 21:38 22:16

Брест Западный 6:30 7:09 7:49 8:29 8:50 9:09 9:31 9:51 10:14 10:57 11:16 11:40 11:59 12:42 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30 14:51 15:13 15:35 16:17 16:59 17:19 17:40 18:00 18:21 18:41 19:02 19:21 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35

МАРШРУТ № 9

«Д.П. «Южный городок» – Мясокомбинат»

РАБОЧИЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 5:26 6:02 6:33 6:55 7:14 7:35 7:53 8:14 8:35 8:57 9:14 9:35 10:01 10:23 10:45 11:11 11:38 11:57 12:25 12:50 13:13 13:35 14:02 14:19 14:32 14:55 15:19 15:38 15:57 16:15 16:35 16:57 17:10 17:23 17:40 18:01 18:17 18:51 19:35 20:03 20:31 21:02 21:35 22:04 22:31 23:03 23:40

ОАО «Агротранс» 5.22

Мясокомбинат 5:46 6:09 6:46 7:00 7:21 7:46 8:05 8:30 8:46 9:03 9:23 9:46 10:02 10:22 10:50 11:10 11:33 11:59 12:24 12:44 13:13 13:40 13:59 14:22 14:50 15:06 15:20 15:43 16:06 16:24 16:43 17:05 17:24 17:49 18:00 18:16 18:30 18:48 19:06 19:42 20:22 20:49 21:16 21:47 22:19 22:48 23:24 23:45

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 5:32 6:05 6:33 7:00 7:35 8:02 8:34 9:01 9:46 10:11 10:35 10:57 11:19 11:45 12:07 12:32 12:54 13:27 14:10 14:35 15:04 15:30 16:09 16:41 17:14 17:46 18:16 18:52 19:33 19:56 20:36 21:28 22:09 23:00 23:40

ОАО «Агротранс» 5.25

Мясокомбинат 5:49 6:14 6:49 7:15 7:45 8:21 8:48 9:21 9:47 10:31 10:56 11:22 11:44 12:03 12:33 12:55 13:17 13:44 14:13 14:57 15:21 15:52 16:20 16:55 17:28 18:00 18:33 19:04 19:40 20:21 20:41 21:21 22:13 22:53 23:44

МАРШРУТ № 12

«Д.П. «Южный городок – Автовокзал»

РАБОЧИЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 6:40 7:10 7:48 8:27 9:07 9:47 11:05 11:47 13:05 14:19 15:00 15:32 16:11 16:59 17:28 18:22 18:42 20:15 21:27 22:40

Автовокзал 7:12 7:48 8:30 9:08 9:44 10:27 11:40 12:25 13:42 14:53 15:33 16:10 16:46 17:33 18:01 18:57 20:50 21:57 23:10

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 6:45 7:52 8:56 9:40 10:41 11:13 11:51 13:02 14:15 14:45 15:26 15:56 16:37 17:17 17:53 18:28 19:47 21:00 22:13

Автовокзал 7:18 8:22 9:03 9:26 10:15 11:15 11:48 12:25 13:37 14:48 15:19 16:00 16:30 17:16 17:52 18:25 19:00 20:19 21:32 22:44

МАРШРУТ № 16

«Завод «Газоаппарат» – Партизанский проспект»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:17 6:43 7:00 7:24 7:48 8:13 8:35 8:59 9:20 10:28 10:58 11:32 12:07 12:41 13:14 13:46 14:06 14:31 14:53 15:14 15:37 15:57 16:22 16:43 17:08 17:31 17:52 18:22 18:57 19:32 20:06 20:39 21:06 21:44 22:13 22:51 23:18

Партизанский проспект 6:11 6:31 6:51 7:17 7:36 7:59 8:22 8:48 9:10 9:35 9:55 11:02 11:33 12:06 12:41 13:16 13:48 14:19 14:41 15:05 15:26 15:48 16:12 16:33 16:58 17:19 17:45 18:07 18:27 18:58 19:31 20:03 20:37 21:10 21:38 22:15 22:43 23:23

ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Газоаппарат 6:31 7:02 7:40 8:07 8:44 9:12 9:42 10:24 11:08 11:34 12:16 12:39 13:18 13:48 14:12 14:59 15:20 15:44 16:07 16:30 16:53 17:18 18:03 18:31 19:02 19:35 20:08 20:42

Партизанский проспект 6:29 7:05 7:37 8:14 8:40 9:17 9:45 10:16 10:58 11:41 12:08 12:49 13:13 13:51 14:22 14:45 15:33 15:53 16:18 16:40 17:04 17:28 17:52 18:37 19:04 19:35 20:08 20:42 21:15

МАРШРУТ № 21

«Завод «Газоаппарат» – «Брестоблавтотранс»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:06 6:30 7:07 7:33 8:12 8:33 8:58 10:05 11:00 13:29 14:28 15:01 15:28 16:02 17:23 17:57 18:22 20:41 21:38 22:32 23:52

Брестоблавтотранс 5:56 6:31 6:58 7:36 8:02 8:43 9:03 9:26 10:32 11:30 13:57 14:57 15:29 15:56 16:33 17:52 18:26 18:49 21:07 22:04 22:56

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:17 6:46 7:14 7:44 8:14 8:44 9:07 10:04 10:27 11:02 11:24 11:59 12:20 13:18 13:49 14:18 14:48 15:48 16:15 16:50 17:20 17:58 18:30 19:35 20:34 21:30 22:26

Брестоблавтотранс 6:17 6:44 7:14 7:42 8:13 8:43 9:12 9:33 10:31 10:54 11:28 11:51 12:26 12:48 13:46 14:17 14:46 15:16 16:19 16:45 17:17 17:50 18:25 18:58 20:03 21:00 21:57 22:51

МАРШРУТ № 41

«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10

Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56

МАРШРУТ № 42

«Д.П. «Южный городок» - Пригородный вокзал»

РАБОЧИЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 5:43 6:55 7:24 8:18 8:55 10:13 10:51 12:09 13:24 14:03 14:40 15:21 15:56 16:40 17:15 18:07 19:24 20:47 22:01 23:12

Пригородный вокзал 6:19 6:47 7:38 8:12 8:59 9:34 10:51 11:31 12:47 14:01 14:41 15:18 15:59 16:35 17:21 17:55 18:45 20:06 21:24 22:36 23:47

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 6:32 7:44 9:12 11:02 12:17 13:33 14:51 16:06 17:23 19:23 20:41 21:56 23:05

Пригородный вокзал 7:07 8:30 9:54 11:40 12:55 14:11 15:28 16:44 18:00 20:03 21:18 22:30 23:40

КУТП «Троллейбусный парк»

С 01.05.2020 г. вносятся изменения в расписания движения городских троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8:

МАРШРУТ № 1

«Автовокзал –Областная больница»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

5.49, 6.19, 6.41, 7.03, 7.15, 7.25, 7.35, 7.45, 7.56, 8.03, 8.13, 8.22, 8.32, 8.42, 8.51, 8.59, 9.12, 9.20, 9.30, 9.50, 10.13, 10.34, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.06, 12.21, 12.36, 12.51, 13.06, 13.22, 13.37, 13.52, 14.07, 14.22, 14.38, 14.54, 15.09, 15.24, 15.31, 15.39, 15.45, 15.55, 16.10, 16.19, 16.26, 16.40, 16.47, 16.55, 17.01, 17.11, 17.26, 17.35, 17.43, 17.56, 18.03, 18.11, 18.17, 18.28, 18.42, 18.53, 19.01, 19.18, 19.33, 19.43, 19.56, 20.22, 20.46, 21.12, 21.38, 22.02, 22.29, 22.53, 23.17, 23.50

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

5.42, 6.03, 6.25, 6.47, 6.57, 7.08, 7.18, 7.26, 7.42, 7.54, 8.04, 8.14, 8.21, 8.34, 8.42, 8.52, 9.12, 9.35, 9.56,

10.12, 10.27, 10.42, 10.57, 11.12, 11.28, 11.43, 11.58, 12.13, 12.28, 12.44, 12.59, 13.14, 13.29, 13.44,

14.00, 14.16, 14.31, 14.46, 14.53, 15.01, 15.07, 15.17, 15.32, 15.41, 15.48, 16.02, 16.09, 16.17, 16.23,

16.33, 16.48, 16.57, 17.05, 17.18, 17.25, 17.33, 17.39, 17.50, 18.04, 18.15, 18.23, 18.40, 18.55, 19.05,

19.18, 19.28, 19.36, 19.45, 19.53, 20.08, 20.08, 20.18, 20.34, 21.00, 21.24, 21.52, 22.16, 22.40, 23.12,

23.27, 23.51, 0.24

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (___) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО.

МАРШРУТ № 2

«Свердлова – ДС Виктория»

РАБОЧИЕ, ВЫХОДНЫЕ ДНИ

СВЕРДЛОВА:

6.36, 7.17, 7.39, 8.00, 8.22, 8.44, 9.05, 9.27, 10.09, 10.38, 11.21, 11.44, 12.06, 12.29, 12.50, 13.12, 13.35,

13.58, 14.18, 14.41, 15.05, 15.25, 15.48, 16.11, 16.31, 16.54, 17.17, 17.38, 18.00, 18.23, 18.43, 19.03,

19.48, 20.12, 20.45, 21.21, 21.51, 22.27

ДС ВИКТОРИЯ:

6.06, 6.45, 7.07, 7.28, 7.49, 8.12, 8.33, 8.55, 9.37, 10.05, 10.48, 11.11, 11.33, 11.54, 12.17, 12.39, 13.02,

13.23, 13.45, 14.08, 14.32, 14.52, 15.15, 15.38, 15.58, 16.21, 16.44, 17.05, 17.27, 17.50, 18.11, 18.31,

19.16, 19.40, 20.12, 20.44, 21.18, 21.55

МАРШРУТ№ 3

«Автовокзал – ДС Виктория»

РАБОЧИЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

6.06, 6.25, 6.45, 7.00, 7.09, 7.20, 7.28, 7.39, 7.49, 7.58, 8.08, 8.16, 8.25, 8.36, 8.44, 8.54, 9.05, 9.14, 9.25, 9.41, 10.00, 10.19, 10.28, 10.41, 10.54, 11.07, 11.20, 11.34, 11.44, 11.57, 12.10, 12.23, 12.36, 12.50, 13.00, 13.13, 13.26, 13.39, 13.52, 14.06, 14.16, 14.29, 14.42, 14.56, 15.09, 15.15, 15.23, 15.33, 15.46, 15.59, 16.05, 16.12, 16.25, 16.31, 16.39, 16.49, 17.02, 17.15, 17.21, 17.28, 17.41, 17.47, 17.55, 18.05, 18.18, 18.31, 18.37, 18.44, 19.02, 19.19, 19.32, 19.53, 20.08, 20.27, 20.45, 21.03, 21.24, 21.43, 22.01, 22.19, 22.39, 22.58, 23.15, 23.35

ДС ВИКТОРИЯ:

5.31, 5.50, 6.10, 6.23, 6.32, 6.42, 6.51, 7.01, 7.12, 7.20, 7.31, 7.38, 7.47, 7.58, 8.06, 8.16, 8.27, 8.36, 8.47, 9.03, 9.22, 9.41, 9.50, 10.03, 10.16, 10.29, 10.42, 10.56, 11.06, 11.19, 11.32, 11.45, 11.58, 12.12, 12.22, 12.35, 12.48, 13.01, 13.14, 13.28, 13.38, 13.51, 14.04, 14.18, 14.31, 14.37, 14.45, 14.55, 15.08, 15.21, 15.27, 15.34, 15.47, 15.53, 16.01, 16.11, 16.24, 16.37, 16.43, 16.50, 17.03, 17.09, 17.17, 17.27, 17.40, 17.53, 17.59, 18.06, 18.24, 18.41, 18.54, 19.15, 19.30, 19.49, 20.07, 20.25, 20.46, 21.05, 21.23, 21.41, 22.02, 22.21, 22.39, 22.58

МАРШРУТ № 5

«Цветотрон – Областная больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

ЦВЕТОТРОН:

5.42, 6.12, 6.37, 7.03, 7.16, 7.38, 8.04, 8.28, 8.44, 9.27, 9.57, 10.39, 11.00, 11.21, 11.42, 12.03, 12.24, 12.45, 13.06, 13.27, 13.48, 14.10, 14.30, 14.51, 15.12, 15.33, 15.55, 16.15, 16.36, 16.58, 17.19, 17.40, 18.01, 18.44, 19.18, 19.26, 20.02, 20.45, 21.26, 22.05, 23.25

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

5.57, 6.24, 6.56, 7.23, 7.47, 8.02, 8.24, 8.47, 9.12, 9.30, 10.10, 10.40, 11.22, 11.43, 12.04, 12.25, 12.46, 13.07, 13.28, 13.49, 14.10, 14.31, 14.52, 15.13, 15.34, 15.55, 16.17, 16.41, 16.59, 17.20, 17.42, 18.03, 18.45, 19.21, 19.26, 20.05, 20.45, 21.26, 22.07, 22.47, 0.03

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (____) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО ПО УЛ. ГАВРИЛОВА.

МАРШРУТ № 5

«Цветотрон – Областная больница»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ЦВЕТОТРОН:

5.42, 6.07, 6.36, 7.04, 7.35, 8.01, 8.29, 8.57, 9.26, 10.32, 11.00, 11.29, 11.57, 12.25, 12.54, 13.22, 13.48,

14.22, 14.50, 15.18, 15.50, 16.15, 16.43, 17.15, 17.40, 18.07, 19.18, 19.31, 20.01, 20.45, 21.22, 22.05,

22.45, 23.25, 0.00

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

5.57, 6.25, 6.51, 7.22, 7.50, 8.18, 8.47, 9.15, 9.43, 10.12, 11.18, 11.46, 12.15, 12.43, 13.09, 13.40, 14.08,

14.36, 15.08, 15.36, 16.04, 16.33, 17.01, 17.29, 17.58, 18.51, 19.19, 20.05, 20.12, 20.43, 21.26, 22.06,

22.47, 23.24, 0.03

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (____) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО ПО УЛ. ГАВРИЛОВА.

МАРШРУТ№ 6

«Цветотрон – Областная больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

ЦВЕТОТРОН:

7.05, 7.20, 7.44, 8.01, 8.13, 8.40, 9.12, 10.18, 11.13, 12.13, 13.11, 14.11, 14.55, 15.12, 15.33, 15.49, 16.05, 16.27, 16.45, 17.01, 17.24, 17.41, 17.56, 18.20, 18.35, 18.54, 19.16, 19.47, 20.35

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

6.53, 7.14, 7.31, 7.46, 8.13, 8.29, 8.42, 9.06, 10.45, 11.42, 12.40, 13.40, 14.25, 14.37, 15.22, 15.38, 16.00,

16.15, 16.31, 16.54, 17.14, 17.29, 17.52, 18.07, 18.24, 18.49, 19.00, 19.20, 20.08, 20.11, 21.00

МАРШРУТ№ 6

«Цветотрон – Областная больница»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ЦВЕТОТРОН:

7.08, 7.31, 8.07, 8.33, 9.00, 9.30, 10.47, 11.11, 11.40, 12.03, 12.38, 13.01, 13.31, 13.54, 14.32, 14.58, 15.26, 15.50, 16.26, 16.49, 17.20, 17.42, 18.20, 19.12, 19.32, 20.31, 20.57, 21.26, 21.49, 22.30

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:

7.00, 7.37, 8.03, 8.33, 8.59, 9.29, 9.59, 11.12, 11.36, 12.09, 12.32, 13.04, 13.27, 14.02, 14.23, 14.59, 15.23, 15.55, 16.19, 16.52, 17.15, 17.49, 18.10, 18.45, 19.38, 20.04, 20.57, 21.22, 21.56, 22.14, 22.54

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (____) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО ПО УЛ. ГАВРИЛОВА.

МАРШРУТ № 7

«Цветотрон – ДС Виктория»

РАБОЧИЕ ДНИ

ЦВЕТОТРОН:

6.23, 6.53, 7.30, 7.56, 16.30, 17.35, 18.41, 20.39, 21.47, 22.55, 23.55

ДС ВИКТОРИЯ:

5.54, 6.23, 6.56, 7.25, 15.58, 17.04, 18.10, 20.09, 21.14, 22.22, 23.25

МАРШРУТ № 8

«Автовокзал - Цветотрон»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

6.15, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 7.55, 8.10, 8.18, 8.25, 8.35, 8.45, 9.00, 9.15, 9.25, 9.40, 10.03, 10.25, 10.41, 10.59, 11.15, 11.30, 11.46, 12.04, 12.20, 12.35, 12.51, 13.09, 13.25, 13.40, 13.56, 14.14, 14.30, 14.45, 15.01, 15.10, 15.19, 15.35, 15.50, 16.06, 16.15, 16.23, 16.32, 16.40, 16.55, 17.11, 17.19, 17.28, 17.37, 17.45, 18.00, 18.16, 18.23, 18.33, 18.42, 18.49, 19.04, 19.24, 19.53, 20.13, 20.35, 20.57, 21.17, 21.40, 22.01, 22.21, 22.43, 23.02, 23.25, 23.47

ЦВЕТОТРОН:

5.42, 6.02, 6.32, 6.47, 7.07, 7.22, 7.37, 7.45, 7.52, 8.02, 8.12, 8.27, 8.42, 8.52, 9.07, 9.30, 9.52, 10.08, 10.26, 10.42, 10.57, 11.13, 11.31, 11.47, 12.02, 12.18, 12.36, 12.52, 13.07, 13.23, 13.41, 13.57, 14.12, 14.28, 14.37, 14.46, 15.02, 15.17, 15.33, 15.42, 15.51, 15.59, 16.07, 16.22, 16.38, 16.46, 16.55, 17.04, 17.12, 17.27, 17.43, 17.50, 18.00, 18.09, 18.17, 18.31, 18.52, 19.10, 19.20, 19.40, 19.51, 20.02, 20.20, 20.24, 20.45, 21.07, 21.28

21.49, 22.11, 22.30, 22.53, 23.15, 23.29, 23.52, 0.14

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЙСЫ ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (___) СЛЕДУЮТ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ В ДЕПО.

С 04.05.2020 г. вносятся изменения в расписания движения городских троллейбусных маршрутов №№ 4, 8, 9:

МАРШРУТ № 4

«Автовокзал - КСМ»

РАБОЧИЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

5.56, 6.16, 6.37, 6.50, 6.57, 7.03, 7.10, 7.17, 7.24, 7.32, 7.38, 7.46, 7.52, 7.59, 8.05, 8.12, 8.19, 8.25, 8.32, 8.39, 8.46, 8.54, 9.00, 9.08, 9.14, 9.21, 9.27, 9.35, 9.53, 10.08, 10.20, 10.42, 10.55, 11.06, 11.17, 11.30, 11.43, 12.04, 12.17, 12.28, 12.39, 12.52, 13.05, 13.26, 13.39, 13.50, 14.01, 14.14, 14.27, 14.48, 15.01, 15.12, 15.23, 15.36, 15.42, 15.49, 15.58, 16.10, 16.17, 16.23, 16.34, 16.40, 16.45, 16.51, 16.58, 17.04, 17.11, 17.20, 17.32, 17.40, 17.45, 17.56, 18.02, 18.07, 18.13, 18.20, 18.26, 18.33, 18.42, 18.54, 19.01, 19.07, 19.17, 19.25, 19.34, 19.48, 20.04, 20.20, 20.36, 20.53, 21.09, 21.24, 21.42, 21.58, 22.16, 22.31, 22.45, 23.02, 23.18, 23.38, 23.59

КСМ:

6.36, 7.05, 7.18, 7.31, 7.38, 7.44, 7.51, 7.58, 8.05, 8.13, 8.19, 8.27, 8.33, 8.40, 8.46, 8.54, 9.12, 9.27, 9.39,

10.01, 10.14, 10.25, 10.36, 10.49, 11.02, 11.23, 11.36, 11.47, 11.58, 12.11, 12.24, 12.45, 12.58, 13.09, 13.20, 13.33, 13.46, 14.07, 14.20, 14.31, 14.42, 14.55, 15.01, 15.08, 15.17, 15.29, 15.42, 15.53, 16.04, 16.17, 16.23, 16.30, 16.39, 16.51, 16.59, 17.04, 17.15, 17.21, 17.26, 17.32, 17.39, 17.45, 17.52, 18.01, 18.13, 18.20, 18.26, 18.36, 18.44, 18.53, 19.07, 19.22, 19.39, 19.55, 20.12, 20.28, 20.43, 21.01, 21.17, 21.35, 21.50, 22.05, 22.22, 22.38, 22.59, 23.20

МАРШРУТ № 4

«Автовокзал - КСМ»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

5.56, 6.16, 6.37, 7.03, 7.17, 7.24, 7.32, 7.38, 7.46, 7.59, 8.12, 8.25, 8.32, 8.39, 8.46, 8.54, 9.00, 9.08, 9.21, 9.35, 9.53, 10.08, 10.20, 10.42, 10.55, 11.06, 11.17, 11.30, 11.43, 12.04, 12.17, 12.28, 12.39, 12.52, 13.05, 13.26, 13.39, 13.50, 14.01, 14.14, 14.27, 14.48, 15.01, 15.12, 15.23, 15.36, 15.42, 15.49, 15.58, 16.10, 16.23, 16.34, 16.45, 16.51, 16.58, 17.04, 17.11, 17.20, 17.32, 17.45, 17.56, 18.07, 18.13, 18.20, 18.26, 18.33, 18.42, 18.54, 19.07, 19.17, 19.34, 19.48, 20.04, 20.20, 20.36, 20.53, 21.09, 21.24, 21.42, 21.58, 22.16, 22.31, 22.45, 23.02, 23.18, 23.38, 23.59

КСМ:

6.36, 7.05, 7.18, 7.44, 7.58, 8.05, 8.13, 8.19, 8.27, 8.40, 8.54, 9.12, 9.27, 9.39, 10.01, 10.14, 10.25, 10.36,

10.49, 11.02, 11.23, 11.36, 11.47, 11.58, 12.11, 12.24, 12.45, 12.58, 13.09, 13.20, 13.33, 13.46, 14.07, 14.20, 14.31, 14.37, 14.42, 14.55, 15.01, 15.08, 15.17, 15.29, 15.42, 15.53, 15.59, 16.04, 16.17, 16.23, 16.30, 16.39, 16.51, 17.04, 17.15, 17.21, 17.26, 17.32, 17.39, 17.45, 17.52, 18.01, 18.13, 18.26, 18.36, 18.44, 18.53, 19.07, 19.22, 19.39, 19.55, 20.12, 20.28, 20.43, 21.01, 21.17, 21.35, 21.50, 22.05, 22.22, 22.38, 22.59, 23.20

МАРШРУТ № 8

«Автовокзал - Цветотрон»

РАБОЧИЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

6.15, 6.32, 6.48, 7.04, 7.20, 7.28, 7.37, 7.45, 7.53, 8.01, 8.09, 8.17, 8.25, 8.33, 8.42, 8.50, 8.57, 9.05, 9.14, 9.22, 9.38, 9.55, 10.10, 10.25, 10.41, 10.59, 11.15, 11.30, 11.46, 12.04, 12.20, 12.35, 12.51, 13.09, 13.25, 13.40, 13.56, 14.14, 14.30, 14.45, 15.01, 15.10, 15.19, 15.35, 15.43, 15.50, 15.58, 16.06, 16.15, 16.24, 16.32, 16.40, 16.48, 16.55, 17.03, 17.11, 17.20, 17.28, 17.36, 17.45, 17.53, 18.00, 18.08, 18.16, 18.23, 18.33, 18.41, 18.50, 18.58, 19.13, 19.28, 19.43, 19.54, 20.09, 20.25, 20.42, 20.58, 21.13, 21.27, 21.46, 22.01, 22.17, 22.31, 22.49, 23.05, 23.36

ЦВЕТОТРОН:

5.42, 5.59, 6.15, 6.31, 6.47, 6.55, 7.04, 7.12, 7.20, 7.28, 7.36, 7.44, 7.52, 8.00, 8.09, 8.17, 8.24, 8.32, 8.41, 8.49, 9.05, 9.22, 9.37, 9.52, 10.08, 10.26, 10.42, 10.57, 11.13, 11.31, 11.47, 12.02, 12.18, 12.36, 12.52, 13.07, 13.23, 13.41, 13.57, 14.12, 14.28, 14.37, 14.46, 15.02, 15.10, 15.17, 15.25, 15.33, 15.42, 15.51, 15.59, 16.07, 16.15, 16.22, 16.30, 16.38, 16.47, 16.55, 17.03, 17.12, 17.20, 17.27, 17.35, 17.43, 17.50, 18.00, 18.08, 18.17, 18.25, 18.40, 18.55, 19.10, 19.21, 19.30, 19.36, 19.52, 19.42, 19.56, 20.11, 20.09, 20.26, 20.41, 20.55, 21.14, 21.29, 21.45, 21.59, 22.17, 22.33, 22.46, 23.05, 23.16, 23.32, 0.02

МАРШРУТ №9

«Цветотрон - Свердлова»

приостановлен с 04.05.2020г

С 10.05.2020 г. вносятся изменения в расписание движения на городском троллейбусном маршруте № 3:

МАРШРУТ № 3

«Автовокзал – ДС Виктория»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

6.06, 6.26, 6.47, 6.59, 7.09, 7.20, 7.28, 7.40, 7.49, 8.01, 8.15, 8.25, 8.36, 8.42, 8.56, 9.03, 9.17, 9.33, 9.56,

10.17, 10.27, 10.42, 10.58, 11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 12.14, 12.29, 12.44, 12.59, 13.14, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.46, 15.01, 15.17, 15.33, 15.48, 16.03, 16.17, 16.33, 16.42, 16.49, 16.57, 17.04, 17.18, 17.33, 17.49, 17.58, 18.05, 18.13, 18.20, 18.34, 18.49, 19.05, 19.15, 19.29, 19.48, 20.08, 20.34, 20.58, 21.24, 21.50, 22.15, 22.40, 23.06, 23.33

ДС ВИКТОРИЯ:

5.31, 5.51, 6.12, 6.22, 6.32, 6.42, 6.51, 7.02, 7.12, 7.23, 7.37, 7.47, 7.58, 8.04, 8.18, 8.25, 8.39, 8.55, 9.18, 9.39, 9.49, 10.04, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.36, 11.51, 12.06, 12.21, 12.36, 12.52, 13.07, 13.22, 13.37, 13.52, 14.08, 14.23, 14.39, 14.55, 15.10, 15.25, 15.39, 15.55, 16.04, 16.11, 16.19, 16.26, 16.40, 16.55, 17.11, 17.20, 17.27, 17.35, 17.42, 17.56, 18.11, 18.27, 18.37, 18.51, 19.10, 19.30, 19.56, 20.20, 20.46, 21.12, 21.37, 22.02, 22.28, 22.55

С 11.05.2020 г. вносятся изменения в расписание движения на городском троллейбусном маршруте №1:

МАРШРУТ № 1

«Автовокзал –Областная больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

АВТОВОКЗАЛ:

5.49, 6.00, 6.13, 6.28, 6.42, 6.50, 7.03, 7.10, 7.17, 7.23, 7.30, 7.38, 7.45, 7.52, 7.59, 8.06, 8.18, 8.27, 8.34, 8.40, 8.47, 8.55, 9.02, 9.09, 9.16, 9.23, 9.44, 9.57, 10.12, 10.24, 10.34, 10.47, 11.00, 11.14, 11.27, 11.39, 11.50, 12.03, 12.16, 12.30, 12.43, 12.55, 13.06, 13.19, 13.32, 13.46, 13.59, 14.11, 14.22, 14.35, 14.49, 15.03, 15.10, 15.16, 15.28, 15.39, 15.45, 15.52, 15.58, 16.05, 16.13, 16.19, 16.26, 16.32, 16.44, 16.55, 17.01, 17.08, 17.14, 17.21, 17.29, 17.35, 17.42, 17.48, 18.04, 18.11, 18.17, 18.24, 18.32, 18.37, 18.45, 18.51, 18.58, 19.04, 19.19, 19.31, 19.43, 20.01, 20.15, 20.36, 20.54, 21.13, 21.31, 21.52, 22.10, 22.29, 22.46, 23.07, 23.24, 23.44, 0.01

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА :

5.36, 5.51, 6.05, 6.12, 6.25, 6.39, 6.45, 6.52, 7.00, 7.07, 7.14, 7.21, 7.28, 7.42, 7.49, 7.56, 8.02, 8.09, 8.17, 8.24, 8.31, 8.38, 8.45, 9.06, 9.19, 9.34, 9.46, 9.56, 10.09, 10.22, 10.36, 10.49, 11.01, 11.12, 11.25, 11.38, 11.52, 12.05, 12.17, 12.28, 12.41, 12.54, 13.08, 13.21, 13.33, 13.44, 13.57, 14.11, 14.25, 14.32, 14.38, 14.50, 15.01, 15.07, 15.14, 15.20, 15.27, 15.35, 15.41, 15.48, 15.54, 16.06, 16.17, 16.23, 16.30, 16.36, 16.43, 16.51, 16.57, 17.04, 17.10, 17.25, 17.33, 17.39, 17.46, 17.54, 17.59, 18.07, 18.13, 18.20, 18.26, 18.41, 18.53, 19.05, 19.06, 19.23, 19.32, 19.37, 19.53, 19.58, 20.05, 20.16, 20.19, 20.35, 20.37, 20.53, 21.14, 21.32, 21.51, 22.09, 22.30, 22.47, 23.07, 23.24, 23.40, 23.56, 0.17, 0.35