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Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

24.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На следующий день, после разыгравшейся огненной стихии, уничтожившей часть деревни Старомлыны, корреспонденты «ДВ» отправились на место происшествия. Там находились спасатели, хозяева сгоревших домовладений, представители Управления Следственного Комитета Республики Беларусь. Картина, которая предстала перед нашими глазами, мягко говоря, устрашала. От домов и хозпостроек остались только печи и несгоревшие останки. Такое можно было увидеть разве только в годы Великой Отечественной войны.

Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

Со слов спасателей, огонь шел со стороны Березовского района, из территории заказника «Споровский» между деревнями Мостыки и Старомлыны. Горела сухая растительность, камыш. Возгорание ликвидировали подразделения Березовского РОЧС. Сигнал в Дрогичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил в 14.58. Согласно 2 номеру вызова на место ЧС отправились подразделения спасателей Дрогичинского и соседнего Ивановского районов.

Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

Горение распространялось в двух направлениях: к деревне Мостыки и деревне Старомлыны. Если в первом случае пожарным удалось не подпустить огонь к домам, то во втором этому противостоял сильный ветер. На месте был развернут мобильный пункт управления, в ликвидации ЧС приняли участие подразделения спасателей Дрогичинского, Ивановского, Березовского, Ивацевичского, Жабинковского и Брестского и других РОЧС. Всего было задействовано около 50 единиц техники.

Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

— Мы живем в Хомске, а в Старомлынах у нас был дом с гаражом, сараем. Вчера я был там утром, а потом еще около часа дня. Видел дым со стороны Березовского района, но пожар был от нас еще далеко и ничего не предвещало беды, — говорит один из хозяев сгоревшего дома. — Как только увидели густой дым в районе деревни — сразу рванули туда. На мосту нас остановили и людей дальше не подпускали, спасатели боролись с огненной стихией. Все полыхало, мы видели, как огненный вихрь поглощал наши дома. По сути, они были уничтожены за 10-15 минут.

Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

Огонь перебрался и на противоположную сторону от автодороги, где также находятся домовладения. Там сгорел один дом. Пожар дошел и до села Кокорица. Близ населенного пункта на обширной территории горела сухая трава, но зайти в деревню ему не позволили. На момент нашего приезда (11.30) природный пожар был локализован, однако подразделения спасателей еще боролись с отдельными очагами возгораний, уже не представляющих серьезной опасности.

Увидеть войну... Смотрите, что осталось от деревни Старомлыны, где бушевал сильнейший пожар

Полный ущерб, причиненный ЧС еще предстоит оценить. Пока, по предварительным данным, огненная стихия уничтожила в Старомлынах порядка 7 домов и 5 хозяйственных строений. Пострадавших нет. Жителей деревни заранее оповестили о приближающемся огне, и они были эвакуированы.

По словам официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова, лесной пожар на площади в 43 гектара был ликвидирован. Местами на болотах еще тлеет сухая растительность, но спасатели и сотрудники других служб держат ситуацию под контролем. Проверку по факту пожаров проводит Следственный комитет.

 
 
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  На следующий день, после разыгравшейся огненной стихии, уничтожившей часть деревни Старомлыны, корреспонденты «ДВ» отправились на место происшествия. Там...
 
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