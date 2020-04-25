Самоизоляция медиков в условиях COVID-19

Источник материала: Пинский Вестник

Врачам Беларуси предоставлена возможность временно жить в специальных центрах, об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. О том, какие меры предприняты в Пинске, корреспондент «ПВ» поинтересовалась у главврача УЗ «Пинская центральная поликлиника»

Игоря КИКТЕНКО.



— В соответствии с изменяющейся ситуацией по COVID-19 нами принимаются дополнительные профилактические мероприятия, регламентированные Министерством здравоохранения. Прежде всего, это создание контактных центров для медработников и контактных групп среди медицинского персонала, который работает с пациентами 1-го и 2-го уровней контакта. Для того чтобы обеспечить правильную работу контактных групп и центров, здравоохранение города принимает шаги для утверждения режима самоизоляции как среди пациентов, так и среди медицинских работников. На объектах системы здравоохранения города созданы хорошие условия для пребывания медработников в случаях необходимости самоизоляции. Общественные организации, бизнec-cooбщecтва обеспечили медработников питанием и предметами первой необходимости. Огромный вклад вносят люди, отправляя материальную помощь на благотворительные счета здравоохранения для приобретения средств индивидуальной защиты и других необходимых изделий медназначения.



Руководствуясь принципами биоэтики, редакция «ПВ», предварительно получив согласие руководства УЗ «Пинская центральная поликлиника», связалась с врачом-пульмонологом, который находится на режиме самоизоляции в одном из пинских контактных центров, поинтересовалась, в каких условиях там находятся медицинские работники.



Как рассказал врач-пульмонолог Евгений Александрович, данные центры предназначены исключительно для круглосуточного пребывания медиков.



— Мы оттуда отлучаемся только для того, чтобы заступить на рабочую смену. Условия здесь отличные. Проживаем мы в трехместных номерах с отдельными санузлом и душем. Врачи проживают отдельно от медсестер и санитарок — всем психологически и физиологически комфортно. Питание у нас трехразовое. На завтрак мы получаем, как правило, сухпаек, горячие обеды и ужины нам готовят паб «Уинстон Черчилль» и кафе «Верона». Каждое утро нам звонят и уточняют: сколько человек находится на смене, а сколько отдыхает в контактном центре, в соответствии с полученными данными обеспечивают питанием. Еды много, причем она очень приличного ресторанного уровня.



— Вы можете говорить о причинах самоизоляции?



— Да, конечно. Нам всем, когда начались контакты с потенциальными зараженными COVID-19, руководство предложило два варианта. Те, у кого нет семьи, кто проживает в изолированном помещении, могут находиться на самоизоляции у себя. То есть, не пользуясь общественным транспортом, в маске и перчатках возвращаться домой и там находиться. Кстати, завтраками и обедами таких работников обеспечивают в больнице, чтобы исключить необходимость посещения магазинов. А тем, у кого есть семья, малолетние дети, предложили самоизоляцию за государственный счет.



— Поменялось ли что-то психологически в вашем жизненном укладе?





— Я привык гулять по вечерам в своем саду, но сейчас у меня такой возможности нет. Мы, врачи, периодически выезжаем на курсы повышения квалификации в Минск . И сейчас ощущаем себя примерно так же.

— Спасибо, что говорите об этом, ведь у многих людей паника.



— Считаю, что паника абсолютно необоснована. Это вирус, а не спорообразующие бактерии, которые живут годами. Мы все обрабатываем антисептиком и под бактерицидными лампами. С этим проще бороться, чем с теми же эпидемиями чумы. Тут четко надо соблюдать порядок: посмотрел пациента — обработал руки, прикоснулся к какому-либо предмету — обработал руки, надеваешь-снимаешь очки — обработал руки.



— Что касается защитных средств для медперсонала, всего ли хватает?



— Сегодня мы обеспечены всем необходимым в полной мере. И если наша загруженность не увеличится, то в больнице есть как минимум полуторамесячный запас.



Анна КОЛОДИЧ