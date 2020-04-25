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Общереспубликанский субботник пройдёт сегодня в Беларуси

25.04.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общереспубликанский субботник пройдёт сегодня в Беларуси

Подготовка детских лагерей к лету, благоустройство городов, восстановление мемориалов и мест боевой и воинской славы. На эти цели пойдут деньги, заработанные сегодня во время общереспубликанского субботника.

Трудиться в выходной будут руководители госорганов, представители частного бизнеса и все неравнодушные. Провести субботник на рабочем месте, благоустроить двор или высадить деревья на малой Родине – дело добровольное. Субботник в Беларуси – традиционно массовая акция. Ожидается, что сегодня в генеральной уборке страны примут участие не меньше 3-х миллионов человек. Не станет исключением и Глава государства.

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Подготовка детских лагерей к лету, благоустройство городов, восстановление мемориалов и мест боевой и воинской славы. На эти цели пойдут деньги, заработанные...
 
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