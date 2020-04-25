Где предлагают парковаться водителям на Радуницу

Вблизи минских кладбищ будут дежурить дополнительные наряды ДПС, которые при необходимости помогут автомобилистам и будут регулировать движение. Возможны изменения в организации движения на прилегающих к кладбищам участках автодорог для избежания заторов и удобства граждан.

Северное кладбище

На участке автодороги Н9031 Колодищи — Заславль, который прилегает к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 Минск — Калачи — Мядель в сторону перекрестка с подъездом к деревне Заболотье при массовом скоплении автотранспорта может быть организовано одностороннее движение, дополнительно будет выделена полоса встречного направления для общественного транспорта. Водителей, двигающихся со стороны развязки МКАД в д. Цна, для въезда на кладбище направят на объездные дороги Дубовляны — Боровляны — Королев Стан и Минск — Калачи — Мядель.





Подъезд к Северному кладбищу будет организован в одностороннем режиме со стороны автодороги Р58 Минск — Калачи — Мядель.





Посетители кладбища могут оставлять свои авто на правой обочине автодороги Колодищи — Заславль и существующих гостевых стоянках кладбища.

Западное кладбище

Госавтоинспекция рекомендует при использовании личного автотранспорта подъезжать к кладбищу по автодорогам М6 Минск — Гродно и Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро через д. Старое Село, а затем по автодороге МКАД — Городище — Старое Село. В случае массового движения по автодороге МКАД — Городище — Старое Село подъезд организуют по объездной дороге через д. Птичь в направлении д. Старое Село, а затем по автодороге МКАД — Городище — Старое Село.





Выезд с кладбища откроют по автодороге МКАД — Городище — Старое Село. Оставлять машины можно будет на территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

Михановичское кладбище

Подъехать к кладбищу со стороны Минска можно будет по автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина через н. п. Михановичи, а выехать — по автодорогам Асеевка — Михановичи и Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое. Личный транспорт можно оставлять на обочинах прилегающих к кладбищу проездов, а также на территории самого объекта, въезжая туда через основной проезд и выезжая через запасные ворота в кольцевом режиме. После заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта посетителей организуют через запасные ворота.

Кладбище деревни Королев Стан

Личный транспорт можно оставлять на существующей гостевой площадке и по левой обочине съезда транспортной развязки в деревне Королев Стан.

Кладбище «Колодищи»

Личный транспорт разрешено размещать на существующих гостевых площадках и правых обочинах подъезда к кладбищу от автодороги Сухорукие — кладбище «Колодищи» и разворотного кольца общественного транспорта. Движение общественного транспорта будет организовано по установленному маршруту.









ГАИ напоминает: с 25 по 28 апреля стоянка автотранспорта возле торговых точек рядом с кладбищами будет запрещена. Чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций из-за массового посещения мест захоронения на личных авто, Госавтоинспекция убедительно просит горожан по возможности посетить могилы близких в другое время или воспользоваться для поездок к ним услугами общественного транспорта. Для этого будут организованы его дополнительные автобусные рейсы с интервалом движения в 10 минут. Также сотрудники ГАИ просят водителей заранее планировать время и маршрут поездок, учитывая предоставленную информацию, а также соблюдать ПДД и выполнять сигналы регулировщиков.











