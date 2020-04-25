Когда до лампочки! Брестский электроламповый завод получил господдержку

Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками. Этого оказалось достаточно, чтобы получить господдержку, сообщает телеканал «Беларусь 1».

В отношении предприятия пересмотрены претензии таможенных органов и штрафные санкции, рефинансированы все долги.





Антикризисная мера самого предприятия — перевод некоторых сотрудников на неполный рабочий день. Здесь на помощь пришла Федерация профсоюзов Беларуси: тем, кто особо нуждается, перечислят материальные выплаты.













Напомним, холдинг «Горизонт» ввел прямое управление на Брестском электроламповом заводе в мае 2019 года.





Последние несколько лет предприятие находилось в сложном положении: долги перед банками и таможенными органами составляли около 40 млн рублей.







