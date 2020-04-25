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Когда до лампочки! Брестский электроламповый завод получил господдержку

25.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками.

Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками. Этого оказалось достаточно, чтобы получить господдержку, сообщает телеканал «Беларусь 1».
В отношении предприятия пересмотрены претензии таможенных органов и штрафные санкции, рефинансированы все долги.

Антикризисная мера самого предприятия — перевод некоторых сотрудников на неполный рабочий день. Здесь на помощь пришла Федерация профсоюзов Беларуси: тем, кто особо нуждается, перечислят материальные выплаты.



Напомним, холдинг «Горизонт» ввел прямое управление на Брестском электроламповом заводе в мае 2019 года.

Последние несколько лет предприятие находилось в сложном положении: долги перед банками и таможенными органами составляли около 40 млн рублей.
 
 
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Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками.
 
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