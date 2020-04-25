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Когда до лампочки! Брестский электроламповый завод получил господдержку
Источник материала: Партизан
Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками.
Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками. Этого оказалось достаточно, чтобы получить господдержку, сообщает телеканал «Беларусь 1».
В отношении предприятия пересмотрены претензии таможенных органов и штрафные санкции, рефинансированы все долги.
Антикризисная мера самого предприятия — перевод некоторых сотрудников на неполный рабочий день. Здесь на помощь пришла Федерация профсоюзов Беларуси: тем, кто особо нуждается, перечислят материальные выплаты.
Напомним, холдинг «Горизонт» ввел прямое управление на Брестском электроламповом заводе в мае 2019 года.
Последние несколько лет предприятие находилось в сложном положении: долги перед банками и таможенными органами составляли около 40 млн рублей.
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Брестский электроламповый завод (в составе холдинга «Горизонт») из-за закрытия границ испытывает проблемы с поставками.
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