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Календарь народных примет. 25 апреля – Василий-парильщик

25.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По приметам на 25 апреля медведь должен выйти из берлоги, а зайцы начинают бегать даже днем.

Календарь народных примет. 25 апреля – Василий-парильщик

В народном календаре дата получила название Василий Исповедник, Василий Парийский, Василий-парильщик. Православная церковь в этот день почитает преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, проживавшего в IX веке в городе Пария. В период иконоборчества он всячески отстаивал почитание икон (не исполнял приказы императора об уничтожении икон, не общался с иконоборцами и не допускал их в свою епархию). За верность иконопочитанию был подвергнут многочисленным гонениям.

25 апреля: традиции и обычаи дня

Название обители, где был епископом преподобный Василий, в народном календаре превратилось в характеристику святого. Так как к этому времени окончательно устанавливалась весна, Василия Парийского сделали ответственным за наступающее потепление.

Антип (24 апреля) воду льет, Василий земле пару поддает

Василий Парийский парит землю.

Василий землю запарил – пора из саней оглобли вырывать и на поветь отправлять.

По мнению наших предков, в этот день медведь должен обязательно встать и выйти из берлоги. В былые времена медведей называли берложниками. На Антипа в лес старались не ходить, чтобы не встретить разъяренного косолапого зверя.

Считается, что 25 апреля зайцы начинают бегать днем. У славян существует немало примет о зайце, который попадается навстречу, перебегает дорогу, заскакивает в деревню или во двор, ‒ все они сулят несчастья и беды.

Заяц по деревни бегает – к пожару.

Заяц дорогу перебежит – быть беде. Иногда это может сулить потерю близкого человека.

В былые времена, желая человеку доброго пути, произносили: «Чтоб тебе заяц дорогу не перебегал».

Чтобы обезопасить себя или отвести несчастье верным средством служит кнут или палка, которые нужно переломить и одну часть бросить в ту сторону, откуда выбежал заяц, а вторую – в ту, куда он убежал.

25 апреля: приметы и поверья

  1. Если земля поспела – взбивай гряды.
  2. Много паутины – к хорошему, жаркому лету.
  3. Верба зацвела – к теплому лету.
  4. Если идет дождь, то в начале мая будет дождливо.
  5. Теплый день – к урожайному году.
  6. Ива распушилась – холодов больше не будет.
  7. Сны с 24 на 25 апреля не предвещают ничего важного. Сновидение, увиденное днем 25 апреля, может исполниться через 7-10 дней.

Люди, родившиеся 25 апреля, очень хозяйственные.

 
 
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По приметам на 25 апреля медведь должен выйти из берлоги, а зайцы начинают бегать даже днем. В народном календаре дата получила название Василий...
 
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