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По законам ПАМЯТИ

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

По законам ПАМЯТИ

Накануне юбилейной даты — 75-летия Великой Победы — в рамках республиканского субботника вороновцы особое внимание уделяют благоустройству и приведению в надлежащий порядок мест воинской славы, захоронений воинов и жертв Великой Отечественной войны.


По законам ПАМЯТИ
По законам ПАМЯТИ
По законам ПАМЯТИ

— События тех дней как набат зовут крепко любить и оберегать родную землю. Ту, которую защищали герои-освободители, в которой полегли невинные жертвы той войны, — выразил свою гражданскую позицию военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский. — На окраине Вороново захоронено 800 жителей Вильнюса. В 1942 году их расстреляли. Жен убивали на глазах у мужей, детей — на глазах матерей… В 1964 году на братской могиле установлен памятник, к сожалению, неизвестно ни одно имя из числа захороненных.

Наша инициатива по наведению порядка на этом захоронении дала старт долгосрочному проекту по его благоустройству. Мы убрали поросль и старую листву, выровняли насыпь, привели в надлежащий вид ограждение и заменили памятную табличку. В последующем планируем закупить плитку и другие материалы, чтобы облагородить сам памятник.


По законам ПАМЯТИ
По законам ПАМЯТИ
По законам ПАМЯТИ

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

Заработанные на республиканском и районном субботниках денежные средства перечисляются на расчетный счет райисполкома BY16AKBB36415130000484200000 в ЦБУ №403 г.п. Вороново открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500026719, ОКПО 04064037.

 
 
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Накануне юбилейной даты — 75-летия Великой Победы — в рамках республиканского субботника вороновцы особое внимание уделяют благоустройству и приведению в...
 
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