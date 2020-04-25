|
По законам ПАМЯТИ
25.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Накануне юбилейной даты — 75-летия Великой Победы — в рамках республиканского субботника вороновцы особое внимание уделяют благоустройству и приведению в надлежащий порядок мест воинской славы, захоронений воинов и жертв Великой Отечественной войны.
— События тех дней как набат зовут крепко любить и оберегать родную землю. Ту, которую защищали герои-освободители, в которой полегли невинные жертвы той войны, — выразил свою гражданскую позицию военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский. — На окраине Вороново захоронено 800 жителей Вильнюса. В 1942 году их расстреляли. Жен убивали на глазах у мужей, детей — на глазах матерей… В 1964 году на братской могиле установлен памятник, к сожалению, неизвестно ни одно имя из числа захороненных.
Наша инициатива по наведению порядка на этом захоронении дала старт долгосрочному проекту по его благоустройству. Мы убрали поросль и старую листву, выровняли насыпь, привели в надлежащий вид ограждение и заменили памятную табличку. В последующем планируем закупить плитку и другие материалы, чтобы облагородить сам памятник.
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне юбилейной даты — 75-летия Великой Победы — в рамках республиканского субботника вороновцы особое внимание уделяют благоустройству и приведению в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)