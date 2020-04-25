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Елена Богдан выразила соболезнования семьям 63 жертв коронавируса
Источник материала: Партизан
В больницах Беларуси проходят лечение 4733 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан на очередном брифинге.
- К сожалению, 63 человека спасти не удалось. Позвольте выразить мои глубокие соболезнования родственникам и заверить, что все возможное нами было сделано, – заявила Елена Богдан.
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В больницах Беларуси проходят лечение 4733 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан на очередном брифинге.
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