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Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально планировалось на середину апреля. Об этом он заявил журналистам сегодня во время участия в республиканском субботнике, передает корреспондент БЕЛТА.

«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. «Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было, — отметил белорусский лидер. — Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу».

Президент пояснил, что послание отложено на некоторое время. «Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — сказал он.

По словам Александра Лукашенко, обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой Президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на всю предстоящую пятилетку. «Думаю, и другие кандидаты так поступят», — считает глава государства.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально...
 
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