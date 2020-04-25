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Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено
25.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально планировалось на середину апреля. Об этом он заявил журналистам сегодня во время участия
«Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное — экономическая неопределенность во всем мире», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась даже отрицательной. «Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом выровнялась. Но, тем не менее, было, — отметил белорусский лидер. — Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу».
Президент пояснил, что послание отложено на некоторое время. «Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — сказал он.
По словам Александра Лукашенко, обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой Президента, то будет возможность «заглянуть за горизонт» на всю предстоящую пятилетку. «Думаю, и другие кандидаты так поступят», — считает глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально...
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