На республиканском субботнике вороновчане благоустроили место гибели и увековеченья памяти девушек-связисток

Источник материала: Вороновская газета





В республиканском субботнике принял участие глава района Николай Розум. Вместе с ним на благоустройстве места гибели девушек-связисток около деревни Поди трудились заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович и председатель районного объединения профсоюза Анатолий Тарамына.











— Облагородить место гибели девушек-связисток нужно было давно, — отметил Николай Аркадьевич. — Оно заросло елями и стало неприглядным. Жители районы и мы, представители власти, совместно решили, что необходимо благоустроить это место. КСУП «Дотишки» нашли подходящего размера и формы камень для памятного знака. Вороновское ПМС помогло с его перевозкой и установкой. В работу включилось и КСУП э/б «Погородно» — они подготовили площадку. Индивидуальный предприниматель Руслан Синкявичюс из деревни Лопатишки изготовил табличку с памятной надписью. Благоустройством мы занялись еще за несколько дней до субботника. Сегодня сделали последние штрихи и посадили две березки как знак оборванной молодости. Надеюсь, приживутся.







«Беларусь помнит. Помнит каждого»

К акции под таким названием, инициированной Белорусским республиканским союзом молодежи» присоединились молодые люди Вороновщины. Погородненские школьники еще за несколько дней до субботника наводили порядок у памятника погибшим девушкам-связисткам в аг. Погородно. Они побелили клумбы и обновили ступеньки подножья.







Немало работы было сделано и сегодня. Восьмиклассники вместе с классным руководителем Анной Щигло посадили цветы, очистили от травы плитку.







— В музее Боевой Славы нашей школы бережно хранят память о подвиге четырех девушек-связисток, — поделилась заместитель директора по воспитательной работе Погородненской школы Светлана Ненартович. — В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне мы не должны обойти стороной ни одного солдата Победы. В нашем районе их осталось всего четверо. И наша обязанность — каждому уделить внимание и сказать искренние слова благодарности за подаренное мирное небо над головой.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.