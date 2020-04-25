Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»

Источник материала: Ивьевский край

Проведение общереспубликанских субботников стало хорошей традицией, которую решили сохранить и в это непростое время. Объединились ради единой цели сделать Гродненщину краше и уютнее более 300 тысяч жителей региона. Благодаря их труду будет заработано порядка 767 тысяч рублей.

Поддержать масштабную республиканскую акцию вызвались руководство области и города Гродно, трудовые коллективы, представители общественных организаций. Председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой во время субботника трудились на благоустройстве оздоровительного лагеря «Зорька юбилейная». В частности, они занялись посадкой вечнозеленых туй возле новых спальных корпусов и уборкой территории.





Не за горами оздоровительный сезон, и сегодня у объекта практически 100%-я готовность к началу первой смены.





















"ГП".