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Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»

25.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

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Проведение общереспубликанских субботников стало хорошей традицией, которую решили сохранить и в это непростое время. Объединились ради единой цели сделать Гродненщину краше и уютнее более 300 тысяч жителей региона. Благодаря их труду будет заработано порядка 767 тысяч рублей.
 
Поддержать масштабную республиканскую акцию вызвались руководство области и города Гродно, трудовые коллективы, представители общественных организаций. Председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой во время субботника трудились на благоустройстве оздоровительного лагеря «Зорька юбилейная». В частности, они занялись посадкой вечнозеленых туй возле новых спальных корпусов и уборкой территории.
 
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
 
Не за горами оздоровительный сезон, и сегодня у объекта практически 100%-я готовность к началу первой смены.
 
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
Руководство области и города Гродно приняло участие в благоустройстве детского лагеря «Зорька юбилейная»
"ГП".
 
Теги: Гродно
 
 
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Проведение общереспубликанских субботников стало хорошей традицией, которую решили сохранить и в это непростое время. Объединились ради...
 
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