Китайский X7: представлен новый кроссовер под маркой Beijing

Источник материала: Tut.by

Отныне X7 — это не только BMW! Такого индекса удостоился перспективный «паркетник» китайского концерна BAIC Group, которому принадлежит и бренд Beijing. Уже в этом года под этой маркой в продажу поступит среднегабаритный кроссовер, созданный на новой модульной платформе BMFA.





О происхождении этой «тележки» китайцы скромно умалчивают, но, если верить китайским ресурсам, BMFA представляет собой разновидность платформы MFA, которую Mercedes (к слову, Daimler уже долгое время сотрудничает с BAIC Group) использует для создания своих компактных моделей. Отмечается также, что эта платформа со стойками McPhreson спереди и многорычажной схемой сзади кроме традиционных ДВС рассчитана также на установку гибридного и электрического привода.









Что касается самого X7, то информации о нем пока немного, но основные параметры уже известны. Длина достигает 4,71 м, ширина — без малого 1,9 м, а между осями у машины — 2,8 м. Кроссовер получит полностью светодиодные фары и выдвижные дверные ручки, а салон кроме ставших уже привычными для новых автомобилей экранов для приборов и медиасистемы будет щеголять тачпадами на руле и сенсорной панелью для управления «климатом». Также обещан шоссейный автопилот, отвечающий второму уровню автономности.





Ожидается, что Beijing X7 дебютирует с 1,5-литровой бензиновой турбо-«четверкой» с отдачей 169 л.с., в пару которой полагается 7-ступенчатый «робот». Затем китайцы намерены вывести на рынок гибридную версию (возможно, с полным приводом) и чисто электрическую модификацию «паркетника».





Прием заказов на новый кроссовер начнется уже весной, но у китайских дилеров первые товарные машины появятся в июне этого года. Ежегодно BAIC собирается выпускать до 100 тысяч единиц X7.