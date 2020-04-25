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МАРТ снял запрет на продажу лекарств, цены на которые не зарегистрированы

25.04.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ снял запрет на продажу лекарств, цены на которые не зарегистрированы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли временно сняло запрет на продажу лекарст, цены на которые не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе МАРТ.

Такое решение, как пояснили в министерстве, принято для того, чтобы предотвратить перебои с поставками лекарств в аптеки.

В МАРТ уточнили, что перебои происходят, в том числе из-за перехода иностранных производителей на удаленную работу, которые в связи с эти не могут представить нужные документы для регистрации цен.

Отмена запрета будет действовать до особого решения Президента, как отметили в министерсте, в настоящее время этот шаг позволит в максимальном объеме сохранить поставки лекарственных препаратов и не допустить необоснованного роста цен на лекарства, чтобы в республике была возможность оказывать населению качественную и доступную медицинскую помощь.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли временно сняло запрет на продажу лекарст, цены на которые не зарегистрированы. Об этом сообщили в...
 
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