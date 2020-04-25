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Это надо видеть: минчанин запустил самый милый флешмоб, и теперь все делятся фото своих питмоцев на карантине
Источник материала: KYKY>
Оказавшись на самоизоляции вместе со своими хозяевами, домашние животные теперь, кажется, в полной растерянности от того, что с людьми приходится делить территорию чуть ли не 24/7. Кто знает: может, вашим питомцам даже больше вашего хочется, чтобы все это наконец кончилось! Тем временем минский журналист Серж Харитонов
Вот фото, с которого все началось:
А вот то, что за этим последовало:
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Это надо видеть: минчанин запустил самый милый флешмоб, и теперь все делятся фото своих питмоцев на карантине
Оказавшись на самоизоляции вместе со своими хозяевами, домашние животные теперь, кажется, в полной растерянности от того, что с людьми приходится делить...
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