Это надо видеть: минчанин запустил самый милый флешмоб, и теперь все делятся фото своих питмоцев на карантине

Источник материала: KYKY

Оказавшись на самоизоляции вместе со своими хозяевами, домашние животные теперь, кажется, в полной растерянности от того, что с людьми приходится делить территорию чуть ли не 24/7. Кто знает: может, вашим питомцам даже больше вашего хочется, чтобы все это наконец кончилось! Тем временем минский журналист Серж Харитонов предложил делиться в фейсбуке фотографиями животных, которые сидят взаперти, дожидаясь конца пандемии. Черт, да это самый милый «карантинный» флешмоб беларусов в соцсетях!

Вот фото, с которого все началось:

А вот то, что за этим последовало: