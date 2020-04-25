ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

25.04.2020 14:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля 2020 года.

С 1 мая в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 до 123,39 рубля.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 мая до 1 мая
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 271,46 263,86
инвалидам с детства 2-й группы 95 234,44 227,88
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 209,76 203,89
инвалидам 3-й группы 75 185,09 179,9
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 123,39 119,94

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

80

85

95

110

197,42

209,76

234,44

271,46

191,9

203,89

227,88

263,86
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)

25% БПМ

 61,70 59,97
  в %
от минимальной пенсии по возрасту		    

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

 

75%

100%

 

46,27

61,70

 

44,98

59,97

В Беларуси на начало марта этого года проживало 2 миллиона 529,4 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в феврале составляла 446,7 рубля. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это надо видеть: минчанин запустил самый милый флешмоб, и теперь все делятся фото своих питмоцев на карантине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика