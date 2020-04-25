Власти повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца июля 2020 года.

С 1 мая в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 до 123,39 рубля.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 мая до 1 мая социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 271,46 263,86 инвалидам с детства 2-й группы 95 234,44 227,88 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 209,76 203,89 инвалидам 3-й группы 75 185,09 179,9 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 123,39 119,94 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 197,42 209,76 234,44 271,46 191,9 203,89 227,88 263,86 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 61,70 59,97 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 46,27 61,70 44,98 59,97

В Беларуси на начало марта этого года проживало 2 миллиона 529,4 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в феврале составляла 446,7 рубля.