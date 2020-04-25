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В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды

25.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Малайзии. В зоопарке Малайзии впервые показали детеныша редкой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышке уже 5 месяцев.

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды

Известно, что она весит 9 килограммов и чувствует себя хорошо. Имя ей еще не дали. Ее родители – настоящие рекордсмены, поскольку ранее никогда у таких животных не появлялся второй детеныш за четыре года.

У животных в зоопарке Малайзии очень хорошие условия, включающие максимальную имитацию естественной среды обитания.

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды

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Новости Малайзии. В зоопарке Малайзии впервые показали детеныша редкой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышке уже 5 месяцев. Известно, что...
 
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