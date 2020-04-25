Братки из Бобруйска приехали на «разборку» с могилевским «положенцем»

Разборка получилась весьма странной. Пацаны потоптались возле дома, записали видеосообщение с угрозами и убыли...





mogilev.online В «лихих 90-х» с Баханьковым бы не церемонились: взорвали бы вместе с машиной, полоснули бы очередью из автомата или вывезли бы в лес и закопали. Но времена нынче не те, реальные кровавые криминальные разборки сменились информационной войной в интернете. Правда, страсти накалились до предела, и чем эта история завершится, сложно сказать, пишет









С чего начался сыр-бор

С начала года Артур Баханьков на своем YouTube-канале под ником РаМСовой МС ведет информационную войну против гомельского вора в законе Саши Кушнера и его команды. Первопричиной стал могилевчанин Евгений Ковалев по прозвищу Шумахер. У Баханькова с Шумахером личные счеты, ибо пять лет назад Ковалев дал показания против Артура, которого привлекали к уголовной ответственности. Плюс ко всему, по словам Баханькова, и прочие косяки Шумахера, в том числе в местах лишения свободы, из-за которых, мягко говоря, человек становится нерукопожатным. В тоже время Саша Кушнер приблизил к себе Шумахера и все случилось как в известной поговорке «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу — кто ты!».





В своих роликах Баханьков выражений не выбирает и по всем воровским понятиям ответка должна была прилететь моментально. Угроз за свою деятельность в интернете он получил немало. В интервью «Могилев.Онлайн» «положенец» сообщил, что Саша Кушнер его «заказал», но он предпринял некоторые меры собственной безопасности.











«Если не одумается...»

С тех пор минуло два месяца, Артур Баханьков продолжает вещать в оскорбительной для его оппонентов манере, роликов уже под полусотню, подписчиков почти 13 тысяч, а автор — цел и невредим. Но нельзя сказать, что все безоблачно.





Некоторое время назад появилось сообщение, что автомобиль Баханькова сгорел. Так ли это, поинтересовался корреспондент «Могилев.Онлайн» у Артура. «Машину заказали спалить», — ответил он, пообещав рассказать подробности в очередном ролике.





А на минувшей неделе, 16 апреля, в Могилев на разборку с Баханьковым подтянулись бобруйские пацаны. Новость об этом «акте устрашения» сообщил YouTube-канал могилевских правозащитников MSPRING.ONLINE.





Парни потоптались возле подъезда дома, где, предположительно, живет Баханьков, записали на телефон видеосообщение с угрозами и убыли восвояси. Вот дословная текстовая распечатка сказанного в адрес Артура:





«Если не одумается и не уберет эти гадости, которые он вылаживает в интернете, этот человек будет призван к жесткому ответу. Сегодня сюда приехали все парни из Бобруйска... Я хочу, чтобы все знали — любой, кто будет порочить нас и наших близких, будет призван к ответу. Сегодня мы приехали к нему, а завтра мы приедем к любому, кто позволит себе подобное. Какая это улица? Каштановая? Шестой этаж, откуда он ведет прямую трансляцию, собака эта. Знайте все, все будут призваны к ответу, если будут уподобляться подобному человеку. Мы из Бобруйска, приедем в любое место куда нужно».





Артур Баханьков подтвердил «Могилев.Онлайн» сей факт.





«Приезжал с бандой бобруйский Юра Шпиган, правая рука Саши Кушнера, — сказал он.— Приезжали по-настоящему, но я им встречу не назначал, это они врут. Я не знаю, что у них в голове, я режу словом и истиной».





Судя по всему, РаМСовой МС не собирается останавливаться на достигнутом. Как ни странно, но сегодня он в более выгодном положении, чем его оппоненты. Если с Баханьковым что-то случится, то сразу станет понятно, чьих рук это дело. Ко всему нельзя забывать о третьей стороне, которая в этой конфликтной ситуации себя вроде не проявляет, но незримо присутствует и наблюдает. Чтобы вмешаться и развести стороны по камерам.





По неофициальным сведениям, гомельский вор в законе Саша Кушнер сейчас живет в Минске . Говорят, что борцы с оргпреступностью в связи с заявлениями Баханькова провели с ним так называемую профилактическую беседу.



