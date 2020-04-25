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До +19°C и без дождей: погода на выходные
Источник материала: ОНТ
До +19°C в выходные – это уже не весна, а практически лето. Погода начинает налаживаться.
В Бресте, по югу, совсем тепло и без дождей. На севере страны около +16°C даже вечером. А в середине следующей недели ждём температурный максимум – все +20°C! И это с учетом того, что совсем недавно шёл снег. Но все позади, погода будет только улучшаться.
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До +19°C в выходные – это уже не весна, а практически лето. Погода начинает налаживаться. В Бресте, по югу, совсем тепло и без дождей. На севере страны около +16°C даже...
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