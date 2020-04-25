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Благоустройство и озеленение ведется во всех районах Минска

25.04.2020 18:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Приобретает весенний декор и столица. Благоустройство и озеленение сейчас ведется во всех районах Минска. Наводят порядок в парках и скверах, оформляют и цветочные композиции. Кстати, большинство из них в этом году посветят 75-летию Великой Победы. Всего же в столице в скором времени высадят более двух миллионов цветов. 
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Теги: Минск
 
 
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Приобретает весенний декор и столица. Благоустройство и озеленение сейчас ведется во всех районах Минска. Наводят порядок в парках и скверах, оформляют и...
 
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