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«Шахтер» и «Строитель» вносят изменения в составы

25.04.2020 18:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтер» и «Строитель» вносят изменения в составы

После завершения волейбольного сезона белорусские клубы проводят реформу составов. 

Солигорский «Шахтёр» покидают оба легионера – это хорватский диагональный Иван Раич и сербский доигровщик Данило Павлович. Также уходит из клуба блокирующий Андрей Протасеня. А минский «Строитель» со всеми своими иностранцами прекращать сотрудничество не стал. Расстался с командой лишь пасующий сборной Украины Владимир Ковальчук. А с бразильским крайним нападающим Винисиусом Дос Сантосом контракт, согласно предварительной договоренности, будет продлён.

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После завершения волейбольного сезона белорусские клубы проводят реформу составов.  Солигорский «Шахтёр» покидают оба легионера – это хорватский диагональный...
 
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