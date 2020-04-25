«Шахтер» и «Строитель» вносят изменения в составы

Источник материала: ОНТ

После завершения волейбольного сезона белорусские клубы проводят реформу составов.

Солигорский «Шахтёр» покидают оба легионера – это хорватский диагональный Иван Раич и сербский доигровщик Данило Павлович. Также уходит из клуба блокирующий Андрей Протасеня. А минский «Строитель» со всеми своими иностранцами прекращать сотрудничество не стал. Расстался с командой лишь пасующий сборной Украины Владимир Ковальчук. А с бразильским крайним нападающим Винисиусом Дос Сантосом контракт, согласно предварительной договоренности, будет продлён.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram