|
«Шахтер» и «Строитель» вносят изменения в составы
Источник материала: ОНТ
После завершения волейбольного сезона белорусские клубы проводят реформу составов.
Солигорский «Шахтёр» покидают оба легионера – это хорватский диагональный Иван Раич и сербский доигровщик Данило Павлович. Также уходит из клуба блокирующий Андрей Протасеня. А минский «Строитель» со всеми своими иностранцами прекращать сотрудничество не стал. Расстался с командой лишь пасующий сборной Украины Владимир Ковальчук. А с бразильским крайним нападающим Винисиусом Дос Сантосом контракт, согласно предварительной договоренности, будет продлён.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После завершения волейбольного сезона белорусские клубы проводят реформу составов. Солигорский «Шахтёр» покидают оба легионера – это хорватский диагональный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)