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Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. А к середине недели править балом будут фронтальные разделы, которые придут с Западной Европы, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. А к середине...
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