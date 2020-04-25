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Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

25.04.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. А к середине недели править балом будут фронтальные разделы, которые придут с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Дневная температура составит +8 +15. Во вторник в ночные часы осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 +5, днём по северо-восточной половине ожидается +11 +18, в юго-западной части страны потеплеет до +18 +21. В среду температура воздуха повысится до +12 +19, в южной части до +20 +23. Однако во второй половине дня во многих районах страны пройдут грозовые дожди. В четверг циклон будет перемещаться дальше на восток через север Беларуси на центральную часть России. И северная половина страны окажется уже за холодным фронтом, поэтому температура там понизится до +7 +14. Южная часть Беларуси, по-прежнему, будет находиться в тёплом воздухе, максимальная температура днём ожидается +15 +19.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Виктория Матвиенко

 
 
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В понедельник погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. А к середине...
 
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