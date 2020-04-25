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Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник
25.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Работники
Мероприятие проведено во всех подразделениях Брестского городского отдела по ЧС.
Спасатели облагородили территорию подразделений, подкрасили заборы, побелили деревья, привели в идеальный порядок газоны. Помимо этого, провели «генеральную» уборку помещений отдела. Работа делалась дружно и с хорошим настроением.
Участие в субботнике для работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям давно уже стало доброй традицией.
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Работники МЧС Бреста очередной раз присоединились к проведению республиканского субботника. Мероприятие проведено во всех подразделениях Брестского...
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