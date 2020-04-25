Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник

Источник материала: Виртуальный Брест

Работники МЧС Бреста очередной раз присоединились к проведению республиканского субботника.





Мероприятие проведено во всех подразделениях Брестского городского отдела по ЧС.





Спасатели облагородили территорию подразделений, подкрасили заборы, побелили деревья, привели в идеальный порядок газоны. Помимо этого, провели «генеральную» уборку помещений отдела. Работа делалась дружно и с хорошим настроением.





Участие в субботнике для работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям давно уже стало доброй традицией.