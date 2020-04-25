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Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник

25.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работники МЧС Бреста очередной раз присоединились к проведению республиканского субботника.

Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник

Мероприятие проведено во всех подразделениях Брестского городского отдела по ЧС.

Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник

Спасатели облагородили территорию подразделений, подкрасили заборы, побелили деревья, привели в идеальный порядок газоны. Помимо этого, провели «генеральную» уборку помещений отдела. Работа делалась дружно и с хорошим настроением.

Работники МЧС Бреста вышли на республиканский субботник

Участие в субботнике для работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям давно уже стало доброй традицией.

 
Теги: Брест
 
 
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  Работники МЧС Бреста очередной раз присоединились к проведению республиканского субботника. Мероприятие проведено во всех подразделениях Брестского...
 
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