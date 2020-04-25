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ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

25.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка передала работникам агропромышленного комплекса несколько коробок со средствами индивидуальной защиты.

Организатором акции стал отдел ГАИ Слуцкого РОВД. Спонсором выступило ООО «Виктория 2000» - деятельность компании связана с поставкой запчастей сельскохозяйственным организациям.

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

Милиционеры отметили: чтобы посевная прошла спокойно, в нынешнее время важно сохранить здоровье работников сельского хозяйства. Поэтому старший госавтоинспектор Дмитрий Сытько сегодня проводил инструктажи не только о безопасности движения, но и о мерах профилактики COVID-19:

— Вы поймите, один заболеет - и вся работа станет. Поэтому носите маски, при получении путевых листов надевайте перчатки, не собирайтесь в узких помещениях, просто берегите себя, — сказал он.


ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

Сотрудники ГАИ и директор ООО «Виктория 2000» Артёмчик Николай раздали труженикам маски, перчатки и пожелали им крепкого здоровья. Многие работники ,признались, что теперь будут чувствовать себя спокойнее в коллективе и общественных местах.

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций


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Организатором акции стал отдел ГАИ Слуцкого РОВД. Спонсором выступило ООО «Виктория 2000» - деятельность компании как раз связана с поставкой запчастей...
 
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