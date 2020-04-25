ГАИ Слуцка вручила маски и перчатки работникам сельскохозяйственных организаций

Источник материала: Слуцк Город





ГАИ Слуцка передала работникам агропромышленного комплекса несколько коробок со средствами индивидуальной защиты.

Организатором акции стал отдел ГАИ Слуцкого РОВД. Спонсором выступило ООО «Виктория 2000» - деятельность компании связана с поставкой запчастей сельскохозяйственным организациям.













Милиционеры отметили: чтобы посевная прошла спокойно, в нынешнее время важно сохранить здоровье работников сельского хозяйства. Поэтому старший госавтоинспектор Дмитрий Сытько сегодня проводил инструктажи не только о безопасности движения, но и о мерах профилактики COVID-19:

— Вы поймите, один заболеет - и вся работа станет. Поэтому носите маски, при получении путевых листов надевайте перчатки, не собирайтесь в узких помещениях, просто берегите себя, — сказал он.





















Сотрудники ГАИ и директор ООО «Виктория 2000» Артёмчик Николай раздали труженикам маски, перчатки и пожелали им крепкого здоровья. Многие работники ,признались, что теперь будут чувствовать себя спокойнее в коллективе и общественных местах.





















Slutsk-Gorod.by