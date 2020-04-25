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В Конго убили 17 человек
Источник материала: Партизан
На востоке Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву в результате атаки погибли 17 человек, в том числе 12 егерей. Об этом сообщает Синьхуа.
Отмечается, что инцидент произошел в национальном парке Вирунга. Жертвами атаки стали 12 рейнджеров парка.
Национальный парк Вирунга внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нападавшие сожгли джип с четырьмя пассажирами и водителем. Ведется расследование.
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На востоке Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву в результате атаки погибли 17 человек, в том числе 12 егерей. Об этом сообщает Синьхуа.
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