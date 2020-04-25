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Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник. Участие в нем принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается трилогии нашей – малой родины, это чисто моя была идея и боль за то, хоть мы и немало сделали, как мы пытаемся сохранить то, что когда-то нам досталось в наследство. Зачуханные деревни – иначе не скажешь. Кругом разбитые дороги, перекошенные дома, разрушенные, брошенные дома, никому не нужные. Приусадебные участки, за которые в мое даже время, после войны, особенно люди дрожали. Они цеплялись за клочок земли, за клочок почвы, где бы вырастить продукты и прокормить семью. Все это мы начали терять.
Деревня, если бы мы не приняли три пятилетки по возрождению села, деревня исчезла бы. У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствие и передать тем поколениям, нашим детям, которые придут за нами. Вот это идея.
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Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник. Участие в нем принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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