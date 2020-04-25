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Погода в областных центрах Беларуси с 27 апреля по 3 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

25.04.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 27 апреля по 3 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

На следующей неделе атмосферными процессами будет управлять циклон, который обоснуется над северной Европой. Всю неделю будет преобладать облачная с прояснениями погода. 

Временами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы будет сгущаться слабый туман.  Температура воздуха от плюс +1°C до +6°C . Днем столбики термометров покажут до +14°C, по юго-западу страны на 2-4 градуса теплее.

 Какой будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 27 апреля по 3 мая – смотрите в программе «Метеогид»!



Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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На следующей неделе атмосферными процессами будет управлять циклон, который обоснуется над северной Европой. Всю неделю будет преобладать облачная с...
 
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