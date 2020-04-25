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Погода в областных центрах Беларуси с 27 апреля по 3 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе атмосферными процессами будет управлять циклон, который обоснуется над северной Европой. Всю неделю будет преобладать облачная с прояснениями погода.
Временами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха от плюс +1°C до +6°C . Днем столбики термометров покажут до +14°C, по юго-западу страны на 2-4 градуса теплее.
Какой будет погода в областных центрах Беларуси на неделе с 27 апреля по 3 мая – смотрите в программе «Метеогид»!
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На следующей неделе атмосферными процессами будет управлять циклон, который обоснуется над северной Европой. Всю неделю будет преобладать облачная с...
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