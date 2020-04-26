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«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии

26.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Телеведущая Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии. Об этом она написала на своей странице в Instagram. 

«Я хочу ещё раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться», – объяснила Тодоренко. 

«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии
Фото: instagram.com/reginatodorenko 

Артистка отметила, что всё-таки благодарна своему языку за неосторожные слова. Из-за этого Регине написали многие женщины и рассказали свои истории. 

«Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия», – призналась телеведущая. 

После неосторожных слов Тодоренко была лишена титула «Женщина года», а также на неё обрушились с критикой многие звёзды. Однако нашлись и знаменитости, которые поддержали артистку, отметив, что каждый человек иногда может неправильно выразить свою мысль. 

Люди в материале: Регина Тодоренко

 
 
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Новости России. Телеведущая Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии. Об этом она написала на своей странице в Instagram.  «Я хочу ещё раз...
 
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