Умерла Паулина Сурвилла – исполнительный директор Центра белорусских исследований и член Рады БНР

Паулина Сурвилла родилась 2 февраля 1964 году в Мадриде. Ее мать – председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла.





Паулина служила в качестве музыканта в канадской армии, окончила университет, магистерскую работу писала о белорусской диаспоре. Защитила докторскую диссертацию. Последние годы была профессором Вартбургского колледжа (штат Айова) и изучала проблемы формирования национальной идентичности в постсоветской Беларуси. Автор научных работ и книг, посвященных белорусской музыке.





Являлась исполнительным директором Центра белорусских исследований в Канзасе (США), первого академического учреждения в США, занимающегося изучением исключительно Беларуси. При содействии центра несколько белорусских ученых прошли стажировки в США.