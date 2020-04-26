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Умерла Паулина Сурвилла – исполнительный директор Центра белорусских исследований и член Рады БНР
Источник материала: Партизан
На 57-м году жизни от тяжелой болезни умерла Паулина Сурвилла, профессор Американского Wartburg College, исполнительный директор Центра белорусских исследований в Канзасе, член Рады БНР. Об этом сообщает
Паулина Сурвилла родилась 2 февраля 1964 году в Мадриде. Ее мать – председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла.
Паулина служила в качестве музыканта в канадской армии, окончила университет, магистерскую работу писала о белорусской диаспоре. Защитила докторскую диссертацию. Последние годы была профессором Вартбургского колледжа (штат Айова) и изучала проблемы формирования национальной идентичности в постсоветской Беларуси. Автор научных работ и книг, посвященных белорусской музыке.
Являлась исполнительным директором Центра белорусских исследований в Канзасе (США), первого академического учреждения в США, занимающегося изучением исключительно Беларуси. При содействии центра несколько белорусских ученых прошли стажировки в США.
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На 57-м году жизни от тяжелой болезни умерла Паулина Сурвилла, профессор Американского Wartburg College, исполнительный директор Центра белорусских исследований в...
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