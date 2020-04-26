ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Умерла Паулина Сурвилла – исполнительный директор Центра белорусских исследований и член Рады БНР

26.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На 57-м году жизни от тяжелой болезни умерла Паулина Сурвилла, профессор Американского Wartburg College, исполнительный директор Центра белорусских исследований в Канзасе, член Рады БНР. Об этом сообщает «Радыё Свабода».



Паулина Сурвилла родилась 2 февраля 1964 году в Мадриде. Ее мать – председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла.

Паулина служила в качестве музыканта в канадской армии, окончила университет, магистерскую работу писала о белорусской диаспоре. Защитила докторскую диссертацию. Последние годы была профессором Вартбургского колледжа (штат Айова) и изучала проблемы формирования национальной идентичности в постсоветской Беларуси. Автор научных работ и книг, посвященных белорусской музыке.

Являлась исполнительным директором Центра белорусских исследований в Канзасе (США), первого академического учреждения в США, занимающегося изучением исключительно Беларуси. При содействии центра несколько белорусских ученых прошли стажировки в США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 57-м году жизни от тяжелой болезни умерла Паулина Сурвилла, профессор Американского Wartburg College, исполнительный директор Центра белорусских исследований в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика