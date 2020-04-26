Единая цифровая база учета древесины появится в Беларуси: пилотный проект опробовали в Узденском лесхозе

Источник материала: ОНТ

Единая цифровая база учета древесины появится к концу этого года в Беларуси. Пилотный проект уже опробовали в Узденском лесхозе.

Откуда лес, порода дерева, размер бревен, где продали, и кто перевозчик. Все это можно узнать теперь, всего лишь отсканировав штрих-код. Всю партию древесины чипируют. В электронном виде информация хранится в компьютере или в мобильном приложении, что актуально в работе непосредственно в лесу. Продажа древесины станет прозрачнее, отследить ее происхождение будет проще. Причем, контроль сразу на трех уровнях – от заготовки на лесосеке, хранении на складе до продажи. И всё это в режиме реального времени. Узденский лесхоз для апробации системы был выбран не случайно. В год здесь заготавливают 200 тыс. кубометров древесины – это 6500 грузовиков. Раньше весь процесс был ручным.

Технологии, действительно, уходят глубоко в лес. Еще одно тому доказательство – новый прибор. Отсканировав дерево, он сможет точно определить кубатуру партии и даже породу и возраст отдельного дерева. Прибор сейчас разрабатывают белорусские айтишники. Не исключено, что в конце года лесники смогут взять специальную камеру на вооружение.

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