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«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

26.04.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси приняты меры по поддержке экономики. Президент подписал указ 24 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А накануне во Дворце Независимости состоялось большое совещание. Высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента собрались, чтобы, по словам главы государства, всесторонне обсудить устойчивую работу экономики и социальной сферы.

В документе собраны предложения многих министерств и ведомств. Скажем так, на своде было Министерство экономики. И мы попросили заместителя министра Дмитрия Матусевича ответить на несколько вопросов.

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

Застали мы Дмитрия Феофановича на субботнике. Минэкономики шефствует над домом-интернатом для особенных детей в Новинках. Ситуация не позволила пообщаться с воспитанниками, как это бывало прежде, но благоустроить территорию, посадить деревья – вполне.

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость»

Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Феофанович, здравствуйте. Мы застали вас за субботником, но, я так понимаю, у вас далеко не первая рабочая суббота. Напряженно и интенсивно шла работа над нормами по поддержке экономики. Расскажите, какие цели вы преследовали, когда этот документ инициировали, составляли?

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Для Министерства экономики, да и в принципе для всей вертикали власти, безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость.

«В указе даже существует норма, которую, например, в других условиях сложно было бы предположить»

Юлия Огнева:
В Министерстве экономики как раз вы курируете малый и средний бизнес, ну и индивидуальных предпринимателей. Я так понимаю, что именно этот сегмент наиболее пострадал от такой ситуации. 

Дмитрий Матусевич:
Вопрос здесь будет, конечно, распадаться на несколько элементов – конкретные прямые действия есть уже в указе в части отсрочки и рассрочки налогов на недвижимость, арендных платежей за землю и арендных платежей за недвижимое имущество. В указе даже существует норма, которую, например, в других условиях сложно было бы предположить: что владельцам частных объектов, которые сдаются в аренду, рекомендовано пересмотреть эти ставки в зависимости от выручки у малого и среднего бизнеса. Другой пакет, которым сейчас занимается Министерство экономики (и не вошло в этот указ) – это привлечение внешнего финансирования. Мы ведем переговоры с рядом международных финансовых организаций, и эти средства также, возможно, трансформируются в линии, в дешевые кредитные линии.

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

Возвращаясь к указу, есть право для индивидуальных предпринимателей изменить режим налогообложения прямо в течение года. То есть, если будет определено индивидуальным предпринимателем, что есть другая, более выгодная для него форма налогообложения, такое право. Оно легко реализуемое, но это исключительная мера, конечно бы не хотелось. То же самое для самозанятых, которые уплачивают единый налог.

Много норм касаются и крупного бизнеса или даже среднего, в том числе по курсовым разницам есть. Указ большой, но, я думаю, что каждый что-то найдет там для себя. Хорошо, что он уже опубликован. И как раз вот эти длинные выходные позволят, наверное, просчитать новые бизнес-модели как для малого, так и для среднего бизнеса.

«Сегмент, который пострадал, он у всех один и тот же практически»

Юлия Огнева:
Когда вы разрабатывали эти меры поддержки, опирались больше на международный опыт или все-таки пытались пойти своим каким-то путем?

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

Дмитрий Матусевич:
Мы, безусловно, мониторим всю ситуацию, которая происходит в окружающих нас странах. Возможности всех стран разные, но основные концептуальные подходы, безусловно, едины, потому что сегмент, который пострадал, он у всех один и тот же практически.

С другой стороны, мы исходили из тех потребностей, которые говорил нам бизнес. Мы получили около сотни обращений. Кроме того, в Минэкономики работает несколько мониторинговых групп – с предпринимателями мы встречаемся по четвергам во второй половине дня, кроме этого, проводим секторальные встречи, кроме этого, Минэкономики и так отвечает за развитие регионов, мониторит ситуацию в регионах. У нас созданы и видеоканалы, и Viber-чат, с которым мы работаем с нашими структурами внизу, получая от них самую свежую информацию. Я хочу сказать, что вот такая ситуация – на удивление, насколько консолидировались все – и бизнес-сообщество, и органы власти.  

«Для бизнеса самое страшное – это неопределенность»

Для бизнеса самое страшное – это неопределенность, поэтому с выходом указа определенные управленческие решения уже могут быть приняты, проведены конкретные расчеты и выстроено понимание, что будет происходить в ближайших как минимум два квартала. Хотя, понятно, мы разговариваем с предприятиями и крупными, и мелкими – все ждут открытия внешних рынков, потому что Беларусь экспортоориентированная страна, более половины продукции мы выпускаем специально для наших партнеров в других странах.   

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

«Я думаю, что по итогу, когда все это сложится, меры поддержки будут исчисляться в несколько процентов от ВВП»

Юлия Огнева:
Я так понимаю, что это не финальные меры поддержки.

Дмитрий Матусевич:
Безусловно. Во-первых, сам указ готовился пакетным принципом, и под него еще выйдет ряд подзаконных актов. Некоторые министерства, например Министерство энергетики, приняли даже локальные акты, о которых они широко не распространяются, но они направлены на бизнес. Кроме этого, в правительстве также был рассмотрен на заседании президиума второй пакет мер, и уже готовится третий. Стратегия основная такова, что теперь, после принятия такого широкого спектра мер, мы пойдем точечно. Например, Министерство спорта и туризма сейчас уже подготовило проект указа по туристической деятельности, где те вопросы, которые не вошли в 143-й указ, будут отражены и секторально направлены на туризм как пострадавшую сферу. И так должен поступить каждый госорган.

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

К нам заходят очень много документов разного, скажем так, субординационного уровня, которые также направлены  на поддержку бизнеса. Я думаю, что по итогу, когда все это сложится, меры поддержки будут исчисляться в несколько процентов от ВВП – это очень серьезная цифра.

Юлия Огнева:
Надеюсь, что меры будут максимально действенными. Спасибо за интервью.

Люди в материале: Дмитрий Матусевич, Юлия Огнева

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси приняты меры по поддержке экономики. Президент подписал указ 24 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А накануне во Дворце...
 
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