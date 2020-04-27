Актер, который пытался шутить с медиками даже перед смертью. Факты о Евгении Моргунове

Источник материала: Tut.by

Трус, Балбес, Бывалый — эта троица хорошо известна всем поклонникам советских комедий. Незадачливых героев гениально сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Но если первые два актера были узнаваемы не только благодаря этим ролям, то Евгений Моргунов остался заложником своего образа, хотя был не менее талантливым, чем другие участники тройки. Говорят, что ему вышло боком чувство юмора. Как это случилось? Вспоминаем его биографию.

Сегодня Евгению Моргунову могло бы исполниться 93 года. Он родился в Москве, а его детство не отличалось от детства тысяч его сверстников того времени: дворовый футбол и художественная самодеятельность в школе. Подростком встретил войну. Отца забрали в армию, где он и сложил голову. Времена были голодные: чтобы помочь матери, Евгений поступил на военный завод, где по 12 часов подряд обтачивал болванки для снарядов. Это было по-настоящему героическим поступком, однако он считал, что не сделал ничего особенного.

Голодные годы сыграли с Женей плохую шутку. Однажды мама чудом раздобыла пачку сливочного масла. Сын съел ее целиком. А потом долго мучился от болей. В истощенном организме нарушился обмен веществ, который потом перерастет в диабет. В конце жизни ноги Моргунова так опухали, что он выходил на сцену в валенках. Но он не жаловался, а, наоборот, с бравадой говорил публике, что валенки — подарок любимого однокурсника актера Вячеслава Тихонова, с которым ему трудно расстаться даже на концерте.

Но вернемся в военные годы. В это время парень всерьез «заболел» кино. Тратил на походы в кинотеатр все свободные деньги, порой пропуская занятия в школе. А после того как снялся в массовке на киностудии «Мосфильм», точно решил: быть ему артистом. Только вот директор оборонного завода наотрез отказался отпускать Моргунова. Евгений не растерялся и написал письмо… Сталину.

«Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я рабочий завода СВАРЗ, болваночник, мечтаю попасть в искусство. Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко. Примите меня в искусство!».

Случилось чудо: через две недели пришел приказ от Сталина направить Моргунова в камерный театр, где он проработал около года, играя в эпизодах. Пока не решил двигаться дальше: и поступил во ВГИК на курс режиссера Сергея Герасимова.

Именно у великого Сергея Герасимова он блестяще сыграл первую свою значимую роль — предателя Евгения Стаховича в «Молодой гвардии». Правда, в отличие от других актеров, ему не дали Сталинскую премию, посчитав, что образ «стукача» преступно ассоциировать с именной наградой вождя. Зато зрители «оценили» роль Моргунова: на улице его преследовали дети, дразня предателем и военным преступником.

После яркой роли других предложений о съемках Моргунову не поступало. Он скромно работал в Театре-студии киноактера и в Малом академическом театре. Иногда снимался в эпизодах на киностудии «Мосфильм». В режиме ожидания прошло 10 лет.

После оглушительного провала в прокате своего нового фильма Леонид Гайдай решил снять короткометражку по юмористической поэме Степана Олейника. Главные герои — трио друзей-алкоголиков. Первых двух режиссер нашел очень быстро: Вицин и Никулин идеально вписывались в придуманные им образы, но вот с третьим была загвоздка. Многие актеры пробовались на эту роль, но Гайдай был всеми недоволен. Пока его коллега режиссер Иван Пырьев и директор «Мосфильма» не предложил кандидатуру Моргунова. Гайдай провел пробы и утвердил актера немедленно.

Короткометражка «Пёс-Барбос и необычный кросс» стала очень успешной. Ее даже номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1961 года. В кинотеатры было не пробиться. Зрителям понравилась история комичных антигероев.

Гайдай не откладывал в долгий ящик съемки продолжения картины. И в этом же году выходят «Самогонщики», которых публика встречает точно так же тепло.

Сегодня сложно вспомнить настолько же популярных актеров, какими были Вицин, Моргунов и Никулин. Их даже «одалживали» в другие картины. Как-то раз Эльдар Рязанов попросил Гайдая разрешения позаимствовать его знаменитое трио. И в 1964 году Трус, Балбес и Бывалый появились в комедии «Дайте жалобную книгу».

Актеры были очень дружны между собой. И много времени проводили вместе. Вслед за коротким метром Леонид Гайдай делает их одними из главных персонажей в своей картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965).

И снова — ошеломительный успех. Публика требует продолжения, поэтому совсем скоро на экраны выходит «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966).

Правда, эта картина стала последней для творческого трио и для всего дальнейшего сотрудничества Евгения Моргунова и Леонида Гайдая в частности. Говорят, что не очень трезвый актер зло и при всех подшутил над режиссером. Гайдай ему этого не простил и поклялся больше никогда не снимать Моргунова. С дорогими товарищами — Вициным и Никулиным — Моргунов тоже рассорился, правда не так серьезно. И снова по той же самой причине — неудачные остроты в адрес коллег.

Шутки, остроты, розыгрыши — всегда были визитной карточкой Евгения Моргунова. Он мог на остановке общественного транспорта сдернуть «рога» троллейбуса и окликнуть прохожего: «Товарищ, подержи их минутку». Тот, послушно брал в руки веревки, помогая «водителю», и держал их до тех пор, пока не появлялся разъяренный настоящий водитель.

Задолго до того, как стать знаменитым, мог зайти в ресторан, предъявив метрдотелю красные корочки (пустые внутри): «Посадите меня за столик так, чтоб я вон ту компанию видел, а они меня — нет». А потом наедался до отвала и уходил, не расплатившись. Те же «документы» он мог показать и случайному водителю: «Поезжайте за той машиной — в оперативных целях». И доезжал до своего дома.

На гастролях, регистрируясь у гостиничного администратора, в графе «цель приезда» неизменно писал: «шпионаж», чем повергал весь персонал в ужас.

В чем секрет Моргунова? Почему его все слушались и всюду пускали?

«Думаю, что помимо природного дара внушения, которым он, безусловно, обладал, Моргунов еще правильно выбирал нужную в эпизоде роль и безукоризненно ее исполнял. В работе актера над ролью есть понятие "пристройка". Пристройки могут быть разные: снизу, на равных, сверху. У Моргунова в его моноспектаклях были только две пристройки: на равных — с начальством и сверху — со всеми остальными.

С начальством любого ранга он общался по-приятельски: радушно и раскованно, как с одноклассником, с которым сидел за одной партой. А с остальными говорил спокойно, ровным голосом, с чувством собственного превосходства и легкого презрения. И „остальные“ понимали, что перед ними — начальник. И поэтому его слушались и всюду пускали», — считал режиссер Георгий Данелия.

После ссоры с Никулиным он решил разыграть и его. Приколол себе на пиджак депутатский значок, стал у входа в цирк и зазывал прохожим: «Директор цирка Юрий Владимирович Никулин сегодня принимает всех желающих улучшить жилищные условия». Собралась толпа. После этого случая в цирк Моргунова не пускали: «У меня и своих клоунов хватает», — говорил Никулин.

С розыгрыша началось и знакомство Моргунова с его второй женой — Натальей. Будучи студенткой, она звонила преподавателю на кафедру с вопросом: когда можно сдать зачет? Но по ошибке попала в квартиру Моргунова: «Оставьте свой телефон, я посмотрю учебное расписание и перезвоню», — сказал он ей. И действительно — перезвонил, чтобы пригласить на свидание. Вскоре пара поженилась.

Если в первом браке с балериной Валерией Рябцевой не было детей, то вторая жена родила ему двоих сыновей — Антона и Николая. Это было счастливое время. Таких же ярких ролей в кино, как у Гайдая, у Евгения больше не было, зато снимался он регулярно. Зрители наверняка вспомнят эпизодический образ автора куплетов Соева в «Покровских воротах».

Он никогда не стал «народным артистом», только «заслуженным». Но и этой популярности хватало, когда он помогал даже малознакомым людям: устраивал на лечение, хлопотал о жилье или выбивал путевки в дома отдыха. А сам в свободное время любил сходить с сыновьями на футбол — был отчаянным болельщиком «Спартака».

В последние годы актера очень подводило здоровье: он перенес два инфаркта и инсульт. А добила его безвременная кончина сына: Николай трагически погиб в автокатастрофе. Евгений Моргунов буквально на глазах превратился в больного старика с шаркающей походкой и потухшими глазами.

Перед самой смертью, в больнице, он до самого конца пытался шутить: «Вы меня отсюда не вынесете… Я, Моргунов, — просто не-вы-но-си-мый». Медики стали его последней публикой. Второй инсульт не оставил надежды на выздоровление, и 25 июня 1999 года Евгений Моргунов скончался.