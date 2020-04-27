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Древнегерманское подворье и славянское поселение открыли для посетителей в археологическом музее Беловежской пущи

27.04.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В археологическом музее в Беловежской пуще открылся новый музейный комплекс, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник национального парка Руслан Книга.

Древнегерманское подворье и славянское поселение открыли для посетителей в археологическом музее Беловежской пущи

На территории памятника археологии "Каменюки-3" по соседству с городищем позднего бронзового - раннего железного веков воссозданы древнегерманское подворье железного века и славянское поселение раннего Средневековья. Две большие экспозиции разместились в одном комплексе под открытым небом и переносят посетителей в II-IV и V-IX века нашей эры.

Древнегерманское подворье представлено жилищем и кузней вельбарской и пшеворской археологических культур. Эта экспозиция знакомит с легендарными древними готами, мигрировавшими в первых веках нашей эры от побережья Балтики к Черному морю и оставивших значительный след в истории белорусских земель и в целом всей Европы. На подворье показаны быт рудокопа-кузнеца, воинское вооружение, железные орудия труда, процесс ковки железа.

Славянское поселение отражает историю появления ранних славян на территории Беларуси, их быт, воинское дело, сельское хозяйство и животноводство, различные ремесла и промыслы. Экспозиция представлена подворьями гончара, хлебороба, прядения и ткачества, деревообработки и лозоплетения. Здесь посетители могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению керамической посуды, изделий из бересты, познакомиться с приспособлениями для ткачества, видами тканей, типичной одеждой ранних славян.

Сейчас в археологическом музее работают три экспозиции. Тем временем работы по созданию скансена продолжаются. Рядом с уже открывшимися идет строительство трех новых музейных площадок - стоянок мезолита (средний каменный век), неолита (новый каменный век) и бронзового века. Строительным работам предшествовали археологические изыскания: выявлена не одна тысяча ценных артефактов. Планируется, что уникальный для Беларуси туристический объект будет состоять из семи музейных комплексов.

 
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  В археологическом музее в Беловежской пуще открылся новый музейный комплекс, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник национального парка Руслан Книга. ...
 
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