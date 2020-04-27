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Хозяин застукал собаку в страстных объятиях кошки
Источник материала: ОНТ
Обычно, когда кошки живут вместе с собаками, то они либо ненавидят, либо наоборот обожают друг друга. Судя по всему, у героев данного ролика второй тип отношений. Хозяин кошки и собаки убедился в этом, когда застукал парочку, лежащую в обнимку в комнате.
Животные явно не ожидали, что их тёплые чувства станут достоянием общественности. Парень решил поделиться роликом в своих соцсетях. Видео тут же набрало огромное количество лайков. Комментаторы остались в восторге от реакции милых питомцев.
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Обычно, когда кошки живут вместе с собаками, то они либо ненавидят, либо наоборот обожают друг друга. Судя по всему, у героев данного ролика второй тип отношений....
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