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Хозяин застукал собаку в страстных объятиях кошки

27.04.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяин застукал собаку в страстных объятиях кошки

Обычно, когда кошки живут вместе с собаками, то они либо ненавидят, либо наоборот обожают друг друга. Судя по всему, у героев данного ролика второй тип отношений. Хозяин кошки и собаки убедился в этом, когда застукал парочку, лежащую в обнимку в комнате. 

Животные явно не ожидали, что их тёплые чувства станут достоянием общественности. Парень решил поделиться роликом в своих соцсетях. Видео тут же набрало огромное количество лайков. Комментаторы остались в восторге от реакции милых питомцев.


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Обычно, когда кошки живут вместе с собаками, то они либо ненавидят, либо наоборот обожают друг друга. Судя по всему, у героев данного ролика второй тип отношений....
 
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