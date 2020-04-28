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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об актуальности вопроса дальнейшего пребывания в лиге минского "Динамо"

28.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент КХЛ Алексей Морозов — о месте в КХЛ минского и рижского "Динамо".




- Минское и рижское "Динамо" — худшие команды КХЛ по результатам. Является ли актуальным вопрос об их дальнейшем нахождении в лиге?

- Кто-то должен занять последнее место. К результатам приводит совокупность факторов, и они не всегда говорят о том, что какие-то клубы не соответствуют уровню лиги. Минское и рижское "Динамо" — самобытные и интересные команды. Посмотрите, например, на посещаемость в Минске. За последние три сезона средняя посещаемость всех матчей лиги, к слову, неизменно растет, — рассказал Морозов в интервью "РБК".
 
Теги: Минск
 
 
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