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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об актуальности вопроса дальнейшего пребывания в лиге минского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Президент КХЛ Алексей Морозов — о месте в КХЛ минского и рижского "Динамо".
- Минское и рижское "Динамо" — худшие команды КХЛ по результатам. Является ли актуальным вопрос об их дальнейшем нахождении в лиге?
- Кто-то должен занять последнее место. К результатам приводит совокупность факторов, и они не всегда говорят о том, что какие-то клубы не соответствуют уровню лиги. Минское и рижское "Динамо" — самобытные и интересные команды. Посмотрите, например, на посещаемость в Минске. За последние три сезона средняя посещаемость всех матчей лиги, к слову, неизменно растет, — рассказал Морозов в интервью
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об актуальности вопроса дальнейшего пребывания в лиге минского "Динамо"
Президент КХЛ Алексей Морозов — о месте в КХЛ минского и рижского "Динамо".
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